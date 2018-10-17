İstanbul Polisi Başkonsolosluk Konutunda Kaşıkçı’nın İzini Arıyor

Olay yeri inceleme ekipleri önce binanın çatısında ardından odalarında arama yaptılar. Daha sonra garaja inen ekipler, önce fotoğraf ve video çekimlerini yaptılar ardından kan izi ve gözle görülemeyen diğer kanıtları bulmak için kullanılan luminol yöntemini uyguladılar.

Suudi ekipten iki saat sonra, polis ikisi olay yeri inceleme olmak üzere toplam dört sivil plakalı araçla saat 16.35 sularında konutun önündeki güvenlik şeridini aşarak konuta girdi.

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında günlerdir sorun yaratan arama çalışmaları için ilk olarak Suudi Arabistan heyeti başkonsolosluk konutuna geldi.

Suudi Arabistan’ın İstanbul’daki başkonsolosluğuna girdikten sonra kendisinden haber alınamayan Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı ile ilgili soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve bir Cumhuriyet savcısı yanlarında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Olayla İnceleme Şubesi ekipleri ile beraber başkonsolosluk konutunda arama çalışmalarını başlattı.

Garajın tüm ışıkları kapatılınca gözle görülemeyen izleri bulmaya yarayan mavi ışık ortaya çıktı.

Polis, iki kez drone kaldırarak konutu havadan da görüntüledi.

Bu arada rezidansın arka kapısına bir itfaiye aracı geldi. Amerika’nın Sesi’nin aldığı bilgiye göre, itfaiye ekibi bahçede bulunan kuyudaki suyu tahliye ederek Kaşıkçı’ya dair bir iz bulmaya çalışacak.

Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed al Otaibi dün 17 sularında Türkiye’den ayrılmıştı. Ancak başkonsolosun ailesi halen İstanbul’da.

Konutun aranması neden önemli?

İstanbul polisinin incelediği kamera kayıtlarında 2 Ekim günü sabah erken saatlerde İstanbul’a gelen ve Cemal Kaşıkçı başkonsolosluğa girmeden iki saat önce içeri giriş yapan 15 Suudi Arabistan vatandaşının kayıp Suudi gazetecinin girişinden iki saat sonra diplomatik misyondan çıkarak başkonsolosluk konutuna girdikleri ortaya çıktı.

Türk polisi, aynı gün geç saatlerde Türkiye’den ayrılan ve aralarında adli tıp uzmanı da bulunan 15 kişilik grubun Kaşıkçı’nın kaybolmasıyla ilgili olduğunu düşünüyor.

Aynı gün başkonsolosluğa giriş yapan iki araçtan birinin üç gün aramanın yapıldığı konutun garajında kaldığı da belirlenmişti.

