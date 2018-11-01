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İstanbul polisi Galatasaray-Fenerbahçe derbisine hazır

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 11:08 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 2 Kasım'da oynanacak derbi için geniş güvenlik tedbiri alacak - Yaklaşık 3 bin polis ve bin özel güvenlik personeli müsabakada görev yapacak

İSTANBUL (AA) - ADEM KOÇ - SAFİYE GÖREN - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü, Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 2 Kasım Cuma günü oynanacak derbi öncesi gerekli tüm güvenlik tedbirlerini aldı.

İstanbul genelinde gerçekleşen maçlarda güvenliği sağlayan Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, müsabakalardaki şiddet ve düzensizliğin önlenmesi, taraftarların huzurlu ve güvenli şekilde karşılaşmayı izlemeleri amacıyla görev yapıyor.

Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü başta olmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı diğer tüm birimler, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında yarın Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi öncesi, müsabakanın güvenli bir şekilde başlaması, bitmesi ile taraftarların stadyumlarda huzurlu ve güvenli bir şekilde yerlerini almaları amacıyla İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ın talimatları doğrultusunda gerekli tüm planlamalarını tamamladı.

Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'nde görevli Başkomiser Nadir Öztürk, çalışmalar hakkında AA muhabirine yaptığı açıklamada, derbinin güvenli bir şekilde geçmesi için İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'nce bütün planlamaların yapıldığını ve gerekli tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

Öztürk, "Yaklaşık bin 100 özel güvenlik personeli ve 3 bin polis ile bu derbinin huzurlu ve güvenli oynatılması için bütün tedbirlerimizi alacağız. Taraftarların toplanma noktaları ile stadyuma geleceği güzergahlarda, stadyumlardaki arama noktalarında, turnike önlerindeki aramalarda, maç öncesi, esnası ve sonrasında alınacak bütün tedbirlerimizi planlamış durumdayız." diye konuştu.

Müsabakanın saat 21.00'da başlayacağını hatırlatan Öztürk, ekiplerin de 14.00 itibarıyla İstanbul genelinde görev alacağını belirtti.

Başkomiser Nadir Öztürk, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı önünde saat 16.00 itibarıyla toplanacak olan Fenerbahçe taraftarlarının, 17.00 itibarıyla gerekli güvenlik önlemleri eşliğinde Türk Telekom Stadı'na götürüleceğini anlatarak, "3 bine yakın polisle bu müsabakada görev yapacağız. Bizim dışımızda çevik kuvvet, trafik birimleri, kadro personeli, foto film şubesinden görevliler ve İstanbul emniyetinin bütün birimleri bu müsabaka için görev alacak." diye konuştu.

Öztürk, kulüp takımlarının da alınacak bazı tedbirler kapsamında ve ekipler eşliğinde, stadyuma intikallerinin sağlanacağını kaydetti.

Karşılaşmayı yaklaşık 50 bin Galatasaray ve 2 bin 500 Fenerbahçe taraftarının izleyeceğini öngördüklerini belirten Öztürk, şu bilgileri verdi:

"Burada taraftarlar açısından en önemli husus, stadyuma sokulması yasak maddelerle birlikte gelmemeleri. Bunlar yanıcı, yakıcı, kesici, parlayıcı ve patlayıcı maddeler ile beraber alkol, şarj aleti, powerbank, bozuk para, deodorant ve parfüm şişeleri, kırtasiye malzemeleri, şemsiye, fotoğraf makinesi, kamera, öz çekim çubukları ve elektronik sigara. Bunlar stadyuma sokulması yasak maddeler. Gelmeden önce taraftarların bu hususlara dikkat etmesinde ciddi fayda var. Çünkü bu maddelerden herhangi birisiyle geldikleri zaman stadyuma girmeleri pek mümkün değil. Aynı zamanda taraftarlar stadyuma intikal ettirildikten sonra iki aşamalı bir güvenlik kontrolünden geçirilerek ve gerekli aramalar yaptırılarak tribünlere alınacaklar.

Bütün taraftarların öncelikle kendi kulüplerinin internet sitelerinde yapmış olduğu açıklamaları takip etmelerinde de fayda var. Çünkü orada spor kulübünce taraftarların ne şekilde ve hangi organizasyonlarla stadyuma götürüleceğine dair bütün açıklamalar mevcut."

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