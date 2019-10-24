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İstanbul polisi, oğlu otizm hastası olan annenin hayalini gerçekleştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 14:52 | Son Güncelleme

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otizm hastası oğlunu polis olarak görmek isteyen annenin hayalini gerçekleştirdi.Sevinç Ş.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otizm hastası oğlunu polis olarak görmek isteyen annenin hayalini gerçekleştirdi.
Sevinç Ş. isimli bir anne Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderdiği dilekçede, otizm hastası oğlu Murat Arda Ş.’nin polisleri çok sevdiğini ve oğlunu polis olarak görmeyi hayal ettiğini belirtti. Dilekçeyi okuyan ekipler anne Sevinç Ş.’nin hayalini gerçekleştirmek için harekete geçti. Polis ekipleri 21 Ekim’de saat 14.30’da Murat Arda’yı öğrenim gördüğü okuldan resmi ekip aracıyla aldı. Murat Arda’yı emniyet müdürlüğüne getiren ekipler anne Sevinç Ş.’nin hayalini gerçekleştirdi. Murat Arda’ya polis kıyafetleri giydirildi ve polis ekipleriyle hatıra fotoğrafları çekildi.

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