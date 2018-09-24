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İSTANBUL POLİSİ OKUL DENETİMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 10:01 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL DHA İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte kent genelinde öğrencilerin huzur ve güvenliğini sağlamak için okulların çevresinde başlattığı uygulamalara devam ediiyor.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL DHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte kent genelinde öğrencilerin huzur ve güvenliğini sağlamak için okulların çevresinde başlattığı uygulamalara devam ediiyor. Emniyet müdürlüklerine bağlı personelin katılımıyla okullarda ve çevrelerinde bu sabah uygulama gerçekleştirildi. Ataşehir Dilek Sabancı Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi çevresinde de Mobil Okul Timleri (MOT) emniyet tedbirlerini alırken, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de okul servis minibüsleri ve sürücülerinin kontrollerini gerçekleştirdi.Kurallara uymayan ya da eksikleri bulunan servis sürücülerine cezai işlem uygulandı. Şüpheli görülen araçlar durdurularak aramalar yapıldı. Çocukların ve gençlerin korunması amaçlı yapılan uygulamada şüpheli kişiler üzerinde GBT çalışması yapıldı.

Görüntü Dökümü
-Polis ekiplerinden görüntü
-Servis araçlarına yapılan uygulama
-Okul timlerinin servis araçlarını incelemesi
-Şüpheli araçların durdurulup aranması
-GBT çalışması
-Sürücülere ceza yazılması
-Genel ve detay görüntüler

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