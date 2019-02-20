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İstanbul polisinden ’gizli kamera’ operasyonu: 521 parça cihaz ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.02.2019 11:29 | Son Güncelleme

Yurda yasa dışı yollarla sokulan gizli kamera emtiasına yönelik düzenlenen operasyonda piyasa değeri 400 bin lirayı bulan 521 kamera, dinleme cihazı, frekans karıştırıcı cihaz ve takip aletleri ele geçirildi.Yapılan operasyonda kalemden, araba anahtarlığına, gözlükten, sigara küllüğüne, parfüm cihazından, çakmak ve masa radyosuna kadar pek çok emtiaya yerleştirilmiş gizli, kamera bulundu.Alınan bilgilere göre İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurda kaçak yollarla getirilen ve kanunen satışı yasak olan gizli kameraların Sultangazi’de bir adreste alenen satıldığını tespit ederek çalışma başlattı.

Yurda yasa dışı yollarla sokulan gizli kamera emtiasına yönelik düzenlenen operasyonda piyasa değeri 400 bin lirayı bulan 521 kamera, dinleme cihazı, frekans karıştırıcı cihaz ve takip aletleri ele geçirildi.Yapılan operasyonda kalemden, araba anahtarlığına, gözlükten, sigara küllüğüne, parfüm cihazından, çakmak ve masa radyosuna kadar pek çok emtiaya yerleştirilmiş gizli, kamera bulundu.
Alınan bilgilere göre İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurda kaçak yollarla getirilen ve kanunen satışı yasak olan gizli kameraların Sultangazi’de bir adreste alenen satıldığını tespit ederek çalışma başlattı. Yapılan istihbari çalışmaların ardından 11 Şubat’ta harekete geçen polis, söz konusu adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda kalemden, araba anahtarlığına, gözlükten, sigara küllüğüne, parfüm cihazından, çakmak ve masa radyosuna kadar pek çok emtiaya yerleştirilmiş piyasa değeri 400 bin lirayı bulan gizli kamera ele geçirildi. Polisin ele geçirdiği otomobil anahtarından, kol saatine, oda spreyine, kalem, yangın sensörü, kalem ve gözlük şeklindeki gizli kameralar basın mensupları ile paylaşılırken, işletme sahibi Y.T. ise gözaltına alındı.
Operasyonlarda işyeri sahibi Y.T. hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem başlatıldı.

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