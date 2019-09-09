HABER

İstanbul polisinden okul çevrelerinde denetim

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 08:43 | Son Güncelleme

İstanbul Narkotik ve Çocuk Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki okulların çevresinde denetim yaptı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve Çocuk Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla kent genelinde okul çevrelerinde genel uygulama yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yeni eğitim öğretim yılında öğrenciler ile öğretmenlerin huzur ve güven içinde olması amacıyla kentteki tüm okullarda ve çevrelerinde emniyet tedbirleri aldı.

Bu kapsamda, Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koordinasyonunda tüm ilçelerde, Narkotik ve Çocuk Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin katılımıyla okullarda ve çevrelerinde uygulama gerçekleştirildi.

Uygulama çerçevesinde, okul önleri ve yakınlarında şüpheli araçlar durdurularak kontrol edilirken, şüpheli kişilere de GBT uygulaması ve üst araması yapıldı.

Mobil Okul Timleri (MOT) okullar civarında gerekli emniyet tedbirlerini alırken, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler de okul servis minibüsleri ve sürücülerinin kontrollerini gerçekleştirdi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler de ''telefon dolandırıcılığı'' ve ''güvenli internet kullanımı'' konularını içeren broşürleri öğrenci ve velilere dağıttı.

Dakikalarca kalp masajı ve suni teneffüs yaptılar ama...Dakikalarca kalp masajı ve suni teneffüs yaptılar ama...
İstanbul'da okul servislerine denetim (1) İstanbul'da okul servislerine denetim (1) 
Yeni öğretim yılı bugün başlıyor (1)Yeni öğretim yılı bugün başlıyor (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
denetim Okul polis

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'te diskalifiye şoku!

MasterChef'te diskalifiye şoku!

Tuzla Deniz Harp Okulu Komutanlığı'nda korkunç olay!

Tuzla Deniz Harp Okulu Komutanlığı'nda korkunç olay!

ABD'den tehdit gibi uyarı: Sınırı aştınız

ABD'den tehdit gibi uyarı: Sınırı aştınız

Bakanlık devraldı! 'Uçan göz' böyle görüntüledi

Bakanlık devraldı! 'Uçan göz' böyle görüntüledi

F.Bahçe'den kötü prova

F.Bahçe'den kötü prova

Akşener'den İstanbul ve Ankara'ya kayyum sözleri

Akşener'den İstanbul ve Ankara'ya kayyum sözleri

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

AK Parti'den 'Yenikapı' açıklaması

AK Parti'den 'Yenikapı' açıklaması

11.59'da deprem oldu! Bu kez...

11.59'da deprem oldu! Bu kez...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Okullar açıldı, İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı (İstanbul yol durumu)

Yeni eğitim öğretim yılı başlıyor

Ankara'da trafik kazası: 2 yaralı

Ankara'da trafik kazası: 2 yaralı

Tuzla Deniz Harp Okulu Komutanlığı'nda korkunç olay! 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!

Tuzla Deniz Harp Okulu Komutanlığı'nda korkunç olay!

Elazığ’da feci kaza: Yaralılar var!

Elazığ’da feci kaza: Yaralılar var!

Ankara'da apartmana çarpan araç yan yattı!

Ankara'da apartmana çarpan araç yan yattı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.