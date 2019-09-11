HABER

İstanbul polisinden okul çevrelerinde denetim

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 09:31 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, okul çevrelerinde uygulama yaptı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla okul çevrelerindeki denetimlerini sürdürdü.

Ekipler, öğrenciler ile öğretmenlerin huzur ve güvenliği için kentteki tüm okullarda ve çevrelerinde emniyet tedbirlerine devam ediyor.

Bu kapsamda, Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koordinasyonunda tüm ilçelerde, Çocuk Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin katılımıyla okullarda ve çevrelerinde uygulama gerçekleştirildi.

Uygulamaya, Mobil Okul Timleri, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Motosikletli Yunus Timleri, Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri ile İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı ekipler de katıldı.

Uygulama çerçevesinde, okul önleri ve yakınlarında şüpheli araçlar ile servis araçları durdurularak kontrol edilirken, şüpheli kişilere de GBT uygulaması ve üst araması yapıldı.

Durdurulan şüpheli araçlardaki bazı kişilerin ayakkabı ve çoraplarına kadar detaylı aramaları yapıldı.

Mobil Okul Timleri, okulların civarında gerekli emniyet tedbirlerini alırken, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler de okul servis minibüsleri ve sürücülerinin kontrollerini gerçekleştirdi.

Icrypex Yatırımcı Dostu Gelişmeleriyle Kripto Para Piyasasında Fark YaratıyorIcrypex Yatırımcı Dostu Gelişmeleriyle Kripto Para Piyasasında Fark Yaratıyor
Ermeni ayininin ardındanErmeni ayininin ardından
Sözen’den Arınç’a sert tepkiSözen’den Arınç’a sert tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Okul polis Uygulama

En Çok Okunan Haberler

Çok yaşayın çocuklar! Moldova'ya gol yağdırdık

Çok yaşayın çocuklar! Moldova'ya gol yağdırdık

Papa'dan ültimatom gibi çağrı: 6 ay içinde devret

Papa'dan ültimatom gibi çağrı: 6 ay içinde devret

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Yemekteyiz'le tanınmıştı! MasterChef'ten elendi

Yemekteyiz'le tanınmıştı! MasterChef'ten elendi

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Büyük gerginlik! Taş, sopa ve silahlar havada uçuştu!

Büyük gerginlik! Taş, sopa ve silahlar havada uçuştu!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Bakanlık devraldı! 'Uçan göz' böyle görüntüledi

Bakanlık devraldı! 'Uçan göz' böyle görüntüledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Günlük burç yorumları 11 Eylül Çarşamba - Ay, Kova burcunda ilerliyor!

Ay, Kova burcunda ilerliyor!

Van'da 1 PKK'lı ölü, 1 PKK'lı sağ ele geçirildi

Van'da 1 PKK'lı ölü, 1 PKK'lı sağ ele geçirildi

Son dakika! Gri listedeki 'Kava' kod adlı terörist Sezer Işık öldürüldü

Gri listedeki 'Kava' kod adlı terörist Sezer Işık öldürüldü

7 ilde 9 bölge kesin korunacak hassas alan ilan edildi

Erdoğan imzaladı! İşte kesin korunacak hassas alanlar

Ankara'da 'tombala' operasyonu!

Gece yarısı düğmeye basıldı! Gözaltılar var

Geri geri giderek polisten kaçan araç kaza yaptı

Önce araçla sonra yaya kaçtı ama...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.