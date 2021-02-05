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İstanbul polisinden organ ticareti operasyonu

05.02.2021 17:00 | Son Güncelleme:
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri internet üzerinden organ ticareti yapan şebekeye operasyon düzenledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri internet üzerinden organ ticareti yapan şebekeye operasyon düzenledi. Operasyonda 7 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince, sosyal medyadan böbrek bağışı yapmak istediğini söyleyen bir şahsın paylaşımı şüpheli görüldü. Konuyu inceleyen ekipler şahsı gözaltına aldı. Zanlının ifadesi doğrultusunda çalışmayı derinleştiren ekipler organ ticareti suçlamasıyla yabancı uyruklu 6 kişiyi daha yakaladı. Şahısların 2 farklı nakil için toplam 65 bin dolar karşılığında anlaştıkları ve Beylikdüzü’nde bir özel hastaneye sahte belgelerle "akrabayız" diyerek organ nakli için başvurdukları ortaya çıktı.
Zanlıların üzerlerinde ve evlerde yapılan aramalarda 8 bin dolar, sahte evrak yapımında kullanılan 11 adet kaşe, 51 adet pul ve 1 adet numaratör ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar ifadelerinin ardından “Resmi Belgede Sahtecilik” ile “Organ ve Doku Ticareti” suçlarından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 1’i serbest bırakılırken 4’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. 2 zanlı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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