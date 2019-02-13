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İstanbul polisinden şafak operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.02.2019 08:19 | Son Güncelleme

İstanbul'da sabah saatlerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet müdürlüğüne götürüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, kentin bazı ilçelerinde önceden belirlenen adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan kişiler, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünün ardından işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Şafak vakti yapılan operasyonda şüphelilere ait adreslerde aramaların sürdüğü öğrenilirken, gerçekleştirilen operasyonun içeriği hakkında bilgi verilmedi.

Kaynak: İHA

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istanbul şafak operasyonu

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bu ülkenin en az yüzde ellisi FETÖ, siyasetdekilere dokunamadan sonuca gitmek zor, işe alan devlete yerleştiren koruyan onlar. ağalarını içeri alınca sonuca gidilir, altdan devamlı beslenip yetişip geliyorlar kaynaklar harıl harıl çalışıyor.Türküm diyecek miyiz diyemiyecek miyiz, çekimser oy verenler neyin kafası oldunuz.?
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