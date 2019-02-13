İstanbul polisinden şafak operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, kentin bazı ilçelerinde önceden belirlenen adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan kişiler, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünün ardından işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Şafak vakti yapılan operasyonda şüphelilere ait adreslerde aramaların sürdüğü öğrenilirken, gerçekleştirilen operasyonun içeriği hakkında bilgi verilmedi.

Kaynak: İHA

