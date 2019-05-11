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İstanbul polisinden sahte içki imalathanesine operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 11.05.2019 10:09 | Son Güncelleme

İstanbul polisi, sahte içki imal edildiği belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

İstanbul polisi, sahte içki imal edildiği belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 230 şişe sahte bandrollü içki ele geçirilirken 2 kişi tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Başakşehir Güvercintepe Mahallesi’nde bulunan bir adreste sahte içki imal edildiği, depolandığı ve buradan piyasaya dağıtımı yapıldığı yönünde bilgi aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler 26 Nisan’da sahte içki imalathanesine baskın düzenledi. İmalathanede yapılan aramalarda 230 şişe sahte bandrollü içki, 200 adet boş içki şişesi, 90 litre metil ya da etil alkol, 100 adet içki kutusu kapağı, 900 adet sahte TAPDK bandrolü, 43 adet 30 litrelik boş bidon, 8 adet 5 metrelik hortum, 2 adet huni, 200 adet sahte içki etiketi, 1 adet alkol imalatında kullanılan ısıtıcı, 1 litre alkollü içki araması ve bin gram alkollü içki imalatında kullanılan anason ele geçirildi.
Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan Z.K. (23) ve B.M. (35) isimli şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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