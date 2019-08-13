İstanbul polisinden şehit ailelerine bayram ziyareti

İSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret etti.

İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla her bayram olduğu gibi bu bayramda da şehit ailelerini yalnız bırakmayan polis, ailelerin bayramını kutladı.

Ümraniye, Üsküdar, Kartal, Ataşehir, Eyüpsultan, Kağıthane, Avcılar, Beykoz ve Beylikdüzü ilçelerindeki şehit ailelerine ziyaret gerçekleştiren ekipleri, her aileye kendileri için ayrılan kurban hisselerini de teslim etti. Ziyaretlerde yaklaşık bir ton kurban eti dağıtıldı.

