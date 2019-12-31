HABER
  4. İstanbul polisinden terör örgütlerine tarihi darbe: 2 bin 604 zanlı gözaltına alındı

İstanbul polisinden terör örgütlerine tarihi darbe: 2 bin 604 zanlı gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 13:21 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri 2019 yılında bölücü terör örgütü PKK/PYD, FETÖ/PDY, DEAŞ ve diğer terör örgütlerine yönelik 950 operasyon gerçekleştirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri 2019 yılında bölücü terör örgütü PKK/PYD, FETÖ/PDY, DEAŞ ve diğer terör örgütlerine yönelik 950 operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda aralarında İçişleri Bakanlığı’nca hazırlanan "aranan teröristler" listesinde çeşitli kategorilerde yer alan 15 teröristin de bulunduğu 2 bin 604 zanlı yakalandı.
İstanbul Emniyetine bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün bölücü terör örgütü PKK/PYD, FETÖ/PDY, DEAŞ ve diğer terör örgütleriyle mücadelesini yansıtan son bir yıllık operasyon bilançosu açıklandı.
İHA muhabirinin emniyet kaynaklarından derlediği bilgiye göre, İstanbul polisince irili ufaklı terör örgütlerine yönelik 1 yıl boyunca 950 operasyon gerçekleştirildi. Bu baskınlarda toplam 2 bin 604 terörist yakalanırken, 804 örgüt üyesinin tutuklandığı öğrenildi. Bunların içinde İçişleri Bakanlığı’nca hazırlanan ’Aranan Teröristler’ listesinde çeşitli kategoride yer alan 15 teröristin bulunduğu da belirtildi.
İstanbul İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul Bölge Başkanlığı ekiplerince yapılan ortak operasyonlarda, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesinde büyük aşama kaydedildiği ifade edilirken, çalışmalarını çok yönlü sürdürüldüğü aktarıldı.
İstihbarat çalışmaları ile teknik ve fiziki takip sonrası 2019 yılının Ocak ayından bu yana yapılan operasyonlardaki hücre evlerinde yapılan aramalarda, çeşitli marka ve modelde çok sayıda silah ve örgütsel doküman ele geçirildi.

PARTNER Halife Harun Reşid'in altınları bulundu Halife Harun Reşid'in altınları bulundu
Islak zeminde kayan araçlar çarpıştı: 3 yaralıIslak zeminde kayan araçlar çarpıştı: 3 yaralı
Kahramanmaraş’ta hırsızlık şüphelisi yakalandıKahramanmaraş’ta hırsızlık şüphelisi yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

2020 araç muayene fiyatları! Yeni ücret tarifesi belli oldu

2020 araç muayene fiyatları! Yeni ücret tarifesi belli oldu

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Kanal D'den flaş karar! Final bile yapamadan...

Kanal D'den flaş karar! Final bile yapamadan...

İzmir'deki bu görüntülere büyük tepki!

İzmir'deki bu görüntülere büyük tepki!

Yer: İstanbul! Ekipler şaşkına döndü! Broşür bile bastırmışlar!

Yer: İstanbul! Ekipler şaşkına döndü! Broşür bile bastırmışlar!

Son seçim anket sonuçları! Kanal İstanbul...

Son seçim anket sonuçları! Kanal İstanbul...

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

2 cinayetin ardından bu kez de polisi vurdu!

2 cinayetin ardından bu kez de polisi vurdu!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Flaş 'Kanal İstanbul' açıklaması

Flaş 'Kanal İstanbul' açıklaması

Evden gelen kazma kürek sesleri komşuları harekete geçirdi!

Evden gelen kazma kürek sesleri komşuları harekete geçirdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Pakdemirli duyurdu! Gıdada yeni dönem

Bakan duyurdu! 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak

Son dakika: Ankara'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki teröristlere operasyon

Eylem hazırlığındaki teröristlere operasyon

PKK elebaşı Murat Karayılan’ın kardeşi Bozan Karayılan tutuklandı

PKK elebaşı Karayılan’ın kardeşi tutuklandı

2019 Milli Piyango yılbaşı çekilişi ikramiyesini kazanan için son gün! 17.00'a kadar süresi var

2019 yılbaşı çekilişi ikramiyesinin devretmesine saatler kaldı

Kartal'da istinat duvarı çöktü! Araçlar zarar gördü

Panik anları! İstanbul'da istinat duvarı çöktü!

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı!

Erdoğan'dan yeni yıl mesajı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.