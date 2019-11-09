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İstanbul polisinden uyuşturucu operasyonu: 22 kilo bonzai ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 14:43 | Son Güncelleme

Gaziosmanpaşa’da polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu bir şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı.

İstanbul polisinden uyuşturucu operasyonu: 22 kilo bonzai ele geçirildi

Gaziosmanpaşa’da polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu bir şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı. Şahsın uyuşturucuyu temin ettiği kişiye ulaşan ekipler operasyon düzenledi. Operasyonda, 22 kilo 650 gram bonzai ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyeti Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa Yenimahalle’de uyuşturucu madde satışı yapıldığı yönünde bilgi üzerine harekete geçti. Ekipler çalışmalar kapsamında, 20 yaşındaki Murat Ç. isimli şahsı şüphe üzerine durdurdu. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 11.85 gram uyuşturucu madde çıktı.
Murat Ç. gözaltına alınırken operasyonun devamında Murat Ç.’nin uyuşturucu maddeyi temin ettiği 33 yaşındaki Muhammet A.’ya ulaşıldı. Ekiplerce kıskıvrak yakalanan Muhammet A.’nın ’uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan 4 kez, ’Uyuşturucu madde ticareti’, ’Görevi yaptırmamak için direnme’ ve ’Mala zarar verme’ suçlarından da birer kez suç kaydının olduğu tespit edildi.
Muhammet A.’nın ikametinde yapılan aramalarda 22 kilo 650 gram bonzai maddesi, 17 kilo 765 gram kubar, 250 gram sarı renkli kimyasal madde, 50 litrelik varil içerisinde uyuşturucu madde yapımında kullanılan sıvı madde ve bir miktar para ele geçirildi. Murat Ç. sevk edildiği adli makamlarca serbest kalırken Muhammet A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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