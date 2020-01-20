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  4. İstanbul polisinden "yankesicilik" operasyonu

İstanbul polisinden "yankesicilik" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 13:46 | Son Güncelleme

Bursa'dan geldikleri İstanbul'da yankesicilik yaptıkları iddiasıyla aralarında 72 yaşındaki suç örgütünün elebaşının da bulunduğu çoğunluğu akraba 16 zanlı gözaltına alındı - Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan biri emniyetten serbest bırakılırken diğerleri adliyeye sevk edildi

İSTANBUL (AA) - Bursa'dan gelerek İstanbul'da yankesicilik yaptıkları iddia edilen ve akrabalardan oluştuğu belirtilen suç örgütüne yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentte çok sayıda vatandaşın çanta ve cüzdanlarının çalınması olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

Kent genelindeki birçok yankesicilik olayına ait güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, söz konusu eylemleri aynı kişilerin yaptığını belirledi.

Polis, teknik ve fiziki çalışmanın ardından 34 farklı olaya karıştıkları belirlenen 23 şüphelinin Bursa ve İstanbul'daki adreslerine operasyon düzenledi

Operasyonda, aralarında suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen 72 yaşındaki A.Ç. ve suç örgütüne üye kadınların da bulunduğu 4'ü çocuk 16 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden biri emniyetten serbest bırakılırken, diğer 15 kişi adliyeye sevk edildi.

- Çantasını çaldıkları kadınla fotoğraf çektirmişler

Çoğunluğu akraba olan suç örgütü üyelerinin Bursa'nın Yıldırım ilçesinde ikamet ettiği ve yankesicilik yapmak için İstanbul'a gelerek suç işledikten sonra izlerini kaybettirmek için tekrar Bursa'ya döndükleri belirlendi.

Kadın zanlılardan ikisinin, bankta oturan bir kadının yanına fotoğraf çekme bahanesiyle yaklaşarak yankesicilik yaptıkları öğrenildi. Şüphelilerin çantasını çaldığı kadının arkasında fotoğraf çektirdikleri de ortaya çıktı.

Güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülerde, şüphelilerin vatandaşlara ait çantayı çalma anı ile karıştıkları otomobil çalma olayına ait anlar bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandır Yankesicilik

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