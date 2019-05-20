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İstanbul polisinin FETÖ’den aradığı öğretmen Samsun’da yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2019 14:30 | Son Güncelleme

İstanbul polisinin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aradığı kadın öğretmen Samsun’da yakalandı.Edinilen bilgiye göre, İstanbul polisi tarafından Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aradığı aktif görev yaptığı öğrenilen öğretmen H.K., Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Atakum ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul polisinin FETÖ’den aradığı öğretmen Samsun’da yakalandı

İstanbul polisinin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aradığı kadın öğretmen Samsun’da yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul polisi tarafından Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aradığı aktif görev yaptığı öğrenilen öğretmen H.K., Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Atakum ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock abonelik kaydı olduğu ileri sürülen H.K., polisteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesine sevk edildi.
H.K.’nin Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile İstanbul Adliyesine bağlanıp ifade vereceği öğrenildi.

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