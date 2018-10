İstanbul Polisinin ileri sürüş eğitimi aksiyon filmlerini aratmıyor

Çağatay KENARLI - Anıl UÇAN/ İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Emniyeti, 10 bin polise ileri ve güvenli sürüş eğitimi veriyor. Eğitim aksiyon filmlerini aratmayacak anlara sahne oluyor. Eğitim ile kısa sürede hem kazalar azaldı hem de tasarruf sağlandı. Lastik basıncı bilgilendirilmesiyle bile İstanbul Emniyeti'nin 6 ayda 120 bin lira kar ettiği belirtildi. Eğitimlerle 2017 yılının Mart-Eylül dönemi ile 2018 aynı dönemi kıyaslandığında polis memurunun kusurlu olduğu kaza sayısı yüzde 39 azalma gösterdi. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın 'İleri ve Güvenli Sürüş Teknikleri' projesiyle il emniyet müdürlüğüne bağlı şoförlük yapan 10 bin polisten bin 300'ü eğitim gördü. 10 bin polis memurunun eğitilmesinin amaçlandığı proje için ilk olarak İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden 2'si kadın 13 polis, Trafik Daire Başkanlığı'na giderek 'İleri ve Güvenli Sürüş Eğitici Eğitimi' aldı. Yaklaşık 6 ay önce eğitimlerini tamamlayan ekip, İstanbul'a dönerek şoförlük yapan polis memurlarını eğitmeye başladı. KAZA ORANLARINDAKİ DÜŞÜŞLER DİKKAT ÇEKİYOR Demirören Haber Ajansı (DHA) Muhabirinin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden edindiği bilgiye göre, 2017 yılının Mart-Eylül dönemi ile 2018 aynı dönemi kıyaslandığında polis memurunun kusurlu olduğu kaza sayısı yüzde 39 azalma gösterdi. DHA'ya yapılan açıklamada 2017 yılının Mart-Eylül aylarında polis araçlarının karıştığı toplam bin 629 trafik kazası meydana gelirken, 2018 yılının aynı döneminde yani eğitimlerin gerçekleştirildiği dönemde bu oran yüzde 35 oranında azalarak bin 64'e düştü. Buna göre 2017 yılında söz konusu dönemlerde meydana gelen yaralamalı kaza sayısı 132'den, 2018 yılında yüzde 38 azalarak 82'ye düştü. 2017 yılında bir polis memuru hayatını kaybederken, 2018 yılında can kaybı yaşanmadı. Maddi hasarlı kazalarda ise aynı dönemlere yüzde 34 düşüş kaydedildi. HEDEF ŞOFÖRLÜK YAPAN 10 BİN POLİSİ EĞİTMEK Bu güne kadar yapılan eğitimler sonucunda kazaların yüzde 35'i engellenirken, lastik basıncının önemimin öğretilmesiyle İl Emniyet Müdürlüğü 120 bin lira yakıt tasarrufu sağladı. Projenin hedefinde şoförlük yapan 10 bin personelin tamamının eğitilmesi için çalışmalar devam ediyor. 3 GÜNLÜK EĞİTİM HAYATİ ÖNEME SAHİP Proje kapsamında eğitimin bir günü teorik, 2 günü pratik olarak veriliyor. Otomobil, hafif ticari araçlar, minibüs, midibüs ve kamyonet sınıfı araçlarla pratik eğitimi yapılıyor. Polislerin mesai içinde kullandıkları araçlarıyla eğitime katılması zorunlu tutuluyor. Bir haftada 80 polis ileri ve güvenli sürüş eğitimi alıyor. Eğitimde polislere slalom, geri slalom, el freniyle dönüş, dar alan geçişleri, VIP koruma eskortluğu, ağırlık transferi kullanılarak ani manevra yapma, ıslak zeminlerde kalkış ve hızlanma, kuru ve kaygan zeminde frenaj gibi uygulama eğitimleri veriliyor. KAZALARDA CİDDİ ORANDA DÜŞÜŞ MEYDANA GELDİ İstanbul Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüğü'nde görevli İleri ve Güvenli Sürüş Teknikleri Eğitmeni Fatih Kayacan, eğitimlerin Anadolu ve Avrupa yakasında iki noktada verildiğini belirterek, “2018 yılının mart ayında Sayın İl Emniyet Müdürümüz Mustafa Çalışkan'ın talimatları doğrultusunda ileri ve güvenli sürüş teknikleri eğitimi vermeye başladık. Şu anda kadar bin 300 personelimize bu eğitimi verdik ve başarıyla tamamladılar. Hedefimiz toplamda 36 bin personelimize bu eğitimi verebilmek. Bu eğitimlerle en önemli amacımız; özellikle can kayıplarının ve sonrasında maddi kayıpların önüne geçmek. Verdiğimiz eğitimlerden sonra 2016 ve 2017 yıllarına nazaran 2018'de emniyet müdürlüğüne ait araçlarda meydana gelen kazalarda ciddi oranda düşüş meydana geldi. Amacımız kaza oranlarını en aza indirgemek, can ve mal kayıplarını tamamen bitirmek" dedi. KAZALARDA ÖLÜM ORANI YÜZDE 54 EMNİYET KEMERİ TAKILMADIĞI İÇİN… Kayacan, “Emniyet araçlarında, emniyet kemeri ve ideal sürüş pozisyonunun sağlanması temel amaçlarımız arasında. Çünkü trafik kazalarında ölüm oranının en çok yükselmesinin sebebi yüzde 54 emniyet kemeri takılmaması. Temel amacımız emniyet kemeri takılması, araç sürüş dinamiklerinin en iyi şekilde bilinmesi ve aracı çok yakından tanımak. Sürüş dinamikleri, aracın ağırlık transferi ve diğer çalışmalarımız güvenli sürüşün üzerine, ileri sürüş tekniklerini pekiştirme çalışmalarıdır" diye konuştu. DOĞRU LASTİK BASINCIYLA YÜZDE 20 TASARRUF Eğitmen Kayacan, “Özellikle lastik basınçları ve aracı tanıma konusunda arkadaşlarımıza ciddi eğitimler vermekteyiz. Lastik basınçlarının ideal seviyede olması, lastik maliyetlerinin, yol tutuşunun ve güvenli sürüşün en önemli etkenidir. Bu nedenle araç lastiklerinin ideal basınç seviyelerinde tutmakla, emniyet müdürlüğümüze ve devletimize maddi katkı sağladık. Sadece ideal lastik basıncıyla kullanılan bir araçla, lastik basıncı ideal olmayan bir araç arasında yüzde 20'ye varan yakıt farklılıkları oluşmaktadır. Bu da ayrıca devletimize maddi açıdan ciddi oranda katkı sağlamaktadır" şeklinde konuştu. 6 AYDA YAKLAŞIK 120 BİN LİRALIK TASARRUF Kayacan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde bin 200 araç bulunduğuna ve bin 300 polise ileri ve güvenli sürüş eğitimi verdiklerine dikkat çekerek, “Bu eğitimlerle, ideal sürüş ve ideal lastik basıncı sayesinde 6 ayda yaklaşık 120 bin liralık yakıt sağladığımızı ön görmekteyiz" dedi. “BU EĞİTİMLE DOĞRU BİLDİĞİM YANLIŞLARI ÖĞRENDİM" İstanbul Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ömer Berksoy, 14 yıldır araç kullandığını ifade ederek, “9 yıldır İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün farklı birimlerinde araç kullanıyordum. Bu eğitim sayesinde doğru bildiğim yanlışlar olduğunu çok net olarak gördüm. Eğitim sürecinde takip mesafesinin, emniyet kemerinin, lastik hava basınçlarının ne kadar önemli olduğunu, ıslak zeminde ve karlı havalarda 50 kilometre hızla giderken ne kadar büyük bir risk altında olduğumuzu gördüm" dedi. “BÜTÜN POLİSLERİMİZİN BU KURSU ALMASINI TAVSİYE EDİYORUM" Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan bir diğer polis memuru Yaşar Demirel ise 15 yıldır araç kullandığını belirterek, “Bu kurs öncesinde iyi teknik bilgiye sahip olduğumu düşünüyordum. Ancak bu tarz bir eğitimi almamıştım. Kursun bana en büyük faydası, emniyet kemerinin, direksiyonu iki elle tutmanın önemini öğretmesi oldu. Bütün polislerimizin bu kursu almasını tavsiye ediyorum. Trafikte sivil ya da resmi çalışan bütün arkadaşlarımın bu kursu alması hem vatandaşlarımızın can güvenliği hem de kendi can güvenliğimiz için çok önemli" şeklinde konuştu.