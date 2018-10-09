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İstanbul polisinin "Sizin için varız" projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 05:15 | Son Güncelleme

Proje kapsamında düzenlenen gezi programında, 154 öğrenci Çanakkale Şehitliği'ne götürüldü

İSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nce, Güvenli Hayat ve Güvenli Gelecek İçin Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında hayata geçirilen "Sizin için varız" projesi kapsamında, Sultanbeyli Çok Programlı Anadolu Lisesi'nden 154 öğrenciye Çanakkale Şehitliği gezdirildi.

Konuya ilişkin açıklamada, projedeki amacın gençlere geçmişiyle bağ kurup gelecekte sağlam, güçlü ve kararlı adımlarla yürümeyi, millet olarak ulusal bütünlüğe yönelik ortak akıl oluşması olduğu belirtildi.

Bu kapsamda, Sultanbeyli Çok Programlı Anadolu Lisesi'nden 154 öğrenci, 8 öğretmen ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nden görevlendirilen 8 polis ile Çanakkale Şehitliği'ne gezi programı gerçekleştirildiği kaydedildi.

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