İstanbul renk haritasında kırmızıya mı döndü? Bakan Koca haftalık risk haritasını yayınladı

İllere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kontrollü normalleşme için kentlerin 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarını içine alan insidans haritasının güncel hâlini paylaştı.

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Koca, yüksek riskli kentlerin risklerini düşürmek adına daha tedbirli olunması gerektiğini vurgulayarak, ‘’Normalleşme kontrollü gerçekleşmeli." dedi. Bakan Koca’nın paylaştığı haritaya göre İstanbul, yüksek riskli iller kategorisinde yer aldı.

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"covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılan tabloya göre, 27 Şubat-5 Mart 2021 tarihlerinde kentlere göre haftalık vaka sayısı, her 100 bin kişide Ankara'da 54,83, İstanbul'da 111,57, İzmir'de66,47 oldu. Vaka sayısı en yüksek iller ise Samsun, Sinop ve Giresun olarak sıralandı.



