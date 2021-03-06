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  4. İstanbul renk haritasında kırmızıya mı döndü? Bakan Koca haftalık risk haritasını yayınladı

İstanbul renk haritasında kırmızıya mı döndü? Bakan Koca haftalık risk haritasını yayınladı

06.03.2021 17:13 | Son Güncelleme:
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İstanbul renk haritasında kırmızıya mı döndü? Bakan Koca haftalık risk haritasını yayınladı

27 Şubat-5 Mart haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen koronavirüs vaka sayısının güncel haritasını paylaşan Sağlık Bakanı Koca, Ankara'da 54,83, İstanbul'da 111,57, İzmir'de 66,47 olduğunu duyurdu. Karadeniz’deki yükseliş durdurulamazken ilk 3 sırada Samsun, Sinop ve Giresun yer aldı.

İllere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kontrollü normalleşme için kentlerin 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarını içine alan insidans haritasının güncel hâlini paylaştı.

İSTANBUL RENK HARİTASINDA KIRMIZIYA MI DÖNDÜ?

Koca, yüksek riskli kentlerin risklerini düşürmek adına daha tedbirli olunması gerektiğini vurgulayarak, ‘’Normalleşme kontrollü gerçekleşmeli." dedi. Bakan Koca’nın paylaştığı haritaya göre İstanbul, yüksek riskli iller kategorisinde yer aldı.

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KARADENİZ BÖLGESİ'NDEKİ İLLER ALARM VERİYOR

 "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılan tabloya göre, 27 Şubat-5 Mart 2021 tarihlerinde kentlere göre haftalık vaka sayısı, her 100 bin kişide Ankara'da 54,83, İstanbul'da 111,57, İzmir'de66,47 oldu. Vaka sayısı en yüksek iller ise Samsun, Sinop ve Giresun olarak sıralandı.

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koronavirüs (Covid-19) İstanbul Fahrettin Koca Sağlık Bakanı

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