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İstanbul Resitalleri 3 Ekim'de başlayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 13:01 | Son Güncelleme

Bu yıl 12. kez gerçekleştirilecek olan Türkiye'nin resital odaklı tek konser dizisi İstanbul Resitalleri, Sakıp Sabancı Müzesi the Seed'de düzenlenecek

İSTANBUL (AA) - Bu yıl dünyaca ünlü birçok piyanisti ağırlayacak olan İstanbul Resitalleri, 3 Ekim'de müzikseverlerle buluşacak.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, bu yıl 12'nci kez gerçekleştirilecek olan Türkiye'nin resital odaklı tek konser dizisi İstanbul Resitalleri, Sakıp Sabancı Müzesi the Seed'de düzenlenecek.

Haziran 2019'a kadar 9 ay boyunca devam edecek olan programın açılışında, "İki Ruh Tek Beden" olarak tanımlanan, yeni kuşak piyanistlerinden Lucas ve Arthur Jussen Kardeşler sahne alacak.

Program kapsamında bugüne kadar 37 albüme ve "Amour" filminin müziklerine imzasını atan ünlü Fransız piyanist Alexandre Tharaud 13 Kasım'da, 10 yaşında "Harika Çocuk" olarak ABD Başkanı Bill Clinton için özel bir konserde çalan Çin asıllı Amerikalı piyanist Claire Huangci da 15 Aralık'ta konser vecek.

2019'un ilk resitalinde ise İngiliz piyanist Freddy Kempf 12 Ocak'ta izleyicilerle buluşacak. 2015 Geza Anda Şampiyonu Amerikalı piyanist Andrew Tyson 15 Şubat'ta, Hırvat piyanist Goran Filipec 13 Mart'ta, Stephen Kovacevich 12 Nisan'da, Yeol Eum Son ise 11 Mayıs'ta sevilen eserlerini seslendirecek.

İstanbul Resitalleri'nin 12. sezon finali de 14 Haziran'da "Leeds Uluslararası Piyano Yarışması 2015" şampiyonu Rus piyanist Anna Tsybuleva'nın resitali ile yapılacak.

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İstanbul Resitalleri

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