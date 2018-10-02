"İstanbul Resitalleri, başarısı tescilli virtüözleri ağırlayacak"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Resitalleri'nin Genel Koordinatörü Nazan Ceylan, 3 Ekim'de başlayacak yeni sezonun dinamik ve enerji dolu olacağını söyleyerek, "9 ay süren sezon boyunca hem usta, hem sıra dışı yetenekleri, hem de yarışmalarda kazandıkları ödüllerle başarısı tescilli genç virtüözleri ağırlayacağız. Uzak Doğu'dan Avrupa ve Amerika'ya uzanan bir coğrafyada sanatçıları İstanbul ile buluşturacağız." dedi. İstanbul Resitalleri'nin 12. sezonuna ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Ceylan, sezonun 3 Ekim'deki ilk konserinde, dört el piyanodaki uyumlarıyla dikkati çeken Hollandalı genç piyanistler Lucas ve Arthur Jussen'in sahne alacağını kaydetti. Ceylan, yeni sezonda yine piyano odaklı bir program hazırladıklarının altını çizerek, "9 ay süren sezon boyunca hem usta, hem sıra dışı yetenekleri, hem de yarışmalarda kazandıkları ödüllerle başarısı tescilli genç virtüözleri ağırlayacağız. Uzak Doğu'dan Avrupa ve Amerika'ya uzanan bir coğrafyada sanatçıları İstanbul ile buluşturacağız. Dinamik, enerji dolu müthiş bir sezon bizi bekliyor. İstanbul Resitalleri, izleyicilerinin gözünde artık bir referans noktası olmuş durumda. Biz de bu sorumlulukla hareket ediyoruz." diye konuştu.

Resitallerin Haziran 2019'a kadar devam edeceğini vurgulayan Ceylan, "İstanbul Resitalleri, İstanbul'a yakışan bir ev sahipliği içinde, hem dünya salonlarının uluslararası gözde virtüözlerini İstanbul'a davet ederek kentin kültürel hayatına ciddi bir katkıda bulunuyor, hem de İstanbul adının uluslararası platformda yine bir kez daha saygıyla anılmasına vesile oluyor." ifadelerini kullandı. - Fransız piyanist Alexandre Tharaud, 13 Kasım'da konser verecek Michael Haneke'nin ödüllü "Amour" filminin müziklerine de imzasını atan Fransız piyanist Alexandre Tharaud'un 13 Kasım'da konser vereceğine işaret eden Ceylan, Çin asıllı Amerikalı piyanist Claire Huangci'nin 15 Aralık'ta, İngiliz piyanist Freddy Kempf'in 12 Ocak 2019'da, Amerikalı piyanist Andrew Tyson'ın da 15 Şubat 2019'da müzikseverlerle buluşacağını söyledi. Nazan Ceylan, "Ferenc Liszt Society Grand Prix du Disque" ödüllü 37 yaşındaki Hırvat piyanist Goran Filipec'in 13 Mart 2019'da, ünlü piyanist Stephen Kovacevich'in 12 Nisan 2019'da, Güney Koreli piyanist Yeol Eum Son'ın ise 11 Mayıs'ta konser vereceğini kaydetti.

Sezonun son konserine de değinen Ceylan, Leeds Uluslararası Piyano Yarışması 2015 Şampiyonu Rus piyanist Anna Tsybuleva'nın 14 Haziran'da sahne alacağını dile getirdi. - "Her okula bir piyano kampanyası devam edecek" Ceylan, sanatçı seçimlerinde ilk sezondan itibaren değişmeyen kriterleri olduğunu söyleyerek, şu bilgileri verdi: "Sanatçının sahne aldığı konser salonları hangileri, albüm ve konserlerine uluslararası eleştirmenlerce yapılan yorumlar neler, kazandıkları ödül ve derecelerle taşıdıkları özel etiket ve nişanlar var mı, ayrıca her birinin kendi nevi şahsına münhasır öne çıkan özellikleri nelerdir, bunlara dikkat ediyoruz. Mesela çok iyi bir Bach yorumcusudur veya daha önce kimsenin yapmadığı bir projeyi gerçekleştirmiş olabilir. Son olarak da hangi ajans tarafından temsil edildikleri önemli. Dünya klasik müzik piyasasının da kendi içinde katmanları ve birinci ligi var. Bunlar ortak bir potada birleşip kendi süzgecimizden geçince, İstanbul Resitalleri’nde yer alan sanatçıların çizgisi ortaya çıkıyor."