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İstanbul Resitalleri yarın sona eriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 17:09 | Son Güncelleme

Sezon boyunca Sakıp Sabancı Müzesi the Seed'de yapılan Türkiye'nin resital odaklı tek konser dizisi İstanbul Resitalleri'nin son konserinde, Koreli piyanist Jeung Beum Sohn sahne alacak

İSTANBUL (AA) - Bu yıl 12. kez gerçekleşen ve dünyaca ünlü birçok piyanisti ağırlayan İstanbul Resitalleri'nin 2018-2019 sezonu, yarın düzenlenecek konserle sona erecek.

Sezon boyunca Sakıp Sabancı Müzesi the Seed'de yapılan Türkiye'nin resital odaklı tek konser dizisi İstanbul Resitalleri'nde, yarın Koreli genç piyanist Jeung Beum Sohn sahne alacak.

Dünyanın en prestijli uluslararası piyano yarışması olarak bilinen ve Münih'te düzenlenen "ARD Uluslararası Müzik Yarışması"nın 2017 birincisi Jeung, konserde "Prelud ve Füg, BWV 875", "Dumka Op.59" ve Beethoven, Scriabin ve Liszt'in piyano sonatlarını müzikseverlerin beğenisine sunacak.

- Jeung Beum Sohn

İlk kez 8 yaşındayken Kumho Art Hall'da "Kumho Dahi Çocuklar Konser Serisi"nde sahneye çıkan genç sanatçı, Kore'deki Joongang, Ewha-Kyunghyang ve Eumak Chunchu gibi birçok müzik yarışmasında dereceler aldı ve ödüle değer görüldü.

Eğitimine ilk olarak Seul Sanat Okulu'nda başlayan Jeung, daha sonra Kore Üniversitesi Sanat Akademisi'nde ve Münih Müzik ve Sahne Sanatları Üniversitesi'nde eğitim aldı. Genç sanatçı müzik çalışmalarına Münster Müzik Akademisi'nde devam ediyor.

Sanatçı ayrıca bugüne kadar Bavyera Radyo Senfoni Orkestrası, Münih Radyo Orkestrası, Münih Oda Orkestrası, Gwangju Senfoni Orkestrası ve Seul Filarmoni Orkestrası ile aynı sahneyi paylaştı.

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İstanbul Resitalleri

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