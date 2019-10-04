İstanbul riskli yapılardan arındırılıyor

AYŞE ŞENSOY BOZTEPE - Çevre ve Şehircilik Bakanlığının İstanbul'da toplam 329 bin 173 riskli bağımsız birimde gerçekleştirdiği kentsel dönüşüm kapsamında, bugüne kadar 257 bin 905 riskli bağımsız birim yıkıldı.

İstanbul'da Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından, gözler riskli bina tespitleri ve kentsel dönüşüm çalışmalarına çevrildi.

Yıkım tehlikesi bulunan riskli yapıların tespiti, bunların yıktırılması ve yeniden yapılması amacıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2012'de başlayan kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor.

AA muhabirinin Bakanlık yetkililerinden aldığı bilgiye göre, bu kapsamda, İstanbul'da 286 bin 551 riskli konut ve 42 bin 622 riskli iş yeri olmak üzere toplam 329 bin 173 riskli bağımsız birimi kapsayan kentsel dönüşüm çalışmaları yürütülüyor.

İstanbul genelindeki riskli bağımsız birimlerden 286 bin 551 riskli konutun 227 bin 446'sı, 42 bin 622 riskli iş yerinin 30 bin 459'u yıkıldı.

Böylece toplamda 329 bin 173 riskli bağımsız birimden 257 bin 905'inin yıkım işlemi tamamlandı.