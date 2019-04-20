 İSTANBUL - RUS HASTAYA TÜRKİYE'DE İKİNCİ HAYAT

İlknur SARGUT-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA)- RUSYA’da yaşayan 43 yaşındaki Maksim Zaitsev’e 10 yıl önce böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. 6 yıllık diyaliz tedavisinin ardından nakil olması gereken Zaitsev'e, 20 yıllık eşi Olga böbreğini vermek istedi. Kan grubu uyumsuzluğu nedeniyle eşinin böbreğini alamayan Zaitsev, Türkiye’de yapılan üçlü çapraz nakille sağlığına kavuştu. Rusya’da yaşayan Maksim Zaitsev (43) ve Olga Sitnikova (40) çifti, 20 yıl önce evlendi. Evliliğin 10’uncu yılında rahatsızlanan Maksim Zaitsev’e (43), yapılan tahlillerin ardından böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. 5 yıllık ilaç tedavisinin ardından zamanla vücudunda şişlikler başlayan, nefes alamayan ve yürümekte zorlanan genç adam, diyaliz tedavi görmeye başladı. Haftanın 3 günü 4 saat diyalize giren Zaitsev, önce işini bırakmak zorunda kaldı. Olga Sitnikova, eşine böbreğini bağışlamak için devreye girse de çiftin arasındaki kan grubu uyumsuzluğu nakile engel oldu. Rusya’da gerçekleştirilemeyen çapraz nakil Türkiye’de yapıldı. Olga Sitnikova, üçlü çapraz nakille bir Türk hastanın hayatını kurtarırken, bir Türk hasta da Rus Maksim Zaitsev’e hayat oldu.

“TÜRK AİLEYE YÜREKTEN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Türkiye’de olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Maksim Zaitsev, “Yaklaşık bir buçuk sene önce Rusya’dan bir arkadaşım nakil için Türkiye’yi tercih etmişti. Onun bilgilendirmesiyle Türkiye’yi araştırmaya başladım. Rusya’da çapraz nakil yoktu. Oradaki imkanlar çok kısıtlı olduğundan Türkiye’ye geldim. Eşimle kan grubu uyumsuzluğumuz olduğundan biz de çapraz nakile girdik. Türkiye’de bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Böyle bir tedaviye ülkemde ulaşamadım. Türk aile ile olan ilişkilerimiz de bundan sonra iyi bir şekilde devam edecek ve o aile ile görüşeceğiz. Onlara da yürekten teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

“ÇOK ZOR GÜNLER YAŞADIK"

Eşinin hastalığını ilk duyduğu anda yıkıldığını ve 10 yıl boyunca zorlu bir süreç yaşadığını belirten Olga Sitnikova, “Bizim için sıkıntılı bir süreçti. Hiç bilmediğimiz ve yaşamadığımız ağır dönemlerdi. Hayatımızın yarısı yatağa bağlı olarak geçti. İstediğimiz yere tatile gidemiyor, eşim istediği şeyleri yiyip içemiyordu. Uzun yıllar hayatımız bir makineye bağlı devam etti. Türkiye’den böyle güzel bir haber alınca dünyamız değişti. Bugünleri hayal edemiyorduk. Şu an halen iyileşme aşamasındayız. Türk aile ile yakından tanışma ve bir araya gelip sohbet etme imkanı henüz çok bulamadık. Yaşadığımız mutluluk inanılmaz. Duygularımı anlatmakta zorlanıyorum. Bundan sonra aile ile yakından görüşeceğiz" diye konuştu.