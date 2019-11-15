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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Camisi ibadete açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 15:13 | Son Güncelleme

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Camisi ibadete açıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda yaptırılan cami hizmete girdi.

Temeli 12 Mart'ta atılan caminin inşaatı 8 ayda tamamlanırken, yolcu ve çalışanların terminal binasından camiye ulaşımını sağlayan yaya köprüsü ile şadırvan ve dinlenme alanları da yapıldı.

İbadete açılan camideki ilk cuma namazını, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker, Pendik Kaymakamı İlhan Ünsal, Sabiha Gökçen Havalimanı Mülki İdare Amiri Necip Çakmak, Pendik İlçe Müftüsü Hüseyin Baş, İSG Yönetim Kurulu Üyesi Dato Azmi Bin Murad, İSG Üst Yöneticisi (CEO) Ersel Göral'ın yanı sıra Türk ve Malezyalı yetkililer, havalimanı çalışanları ve yolcular kıldı.

Cuma namazı sonrası İSG tarafından cemaate lokma ve şerbet dağıtıldı.

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cami açılış cuma namazı isg lokma

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