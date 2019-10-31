HABER

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nın terminal binası 10 yaşında

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2019 10:51 | Son Güncelleme

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nın terminal binası 10’uncu yılını geride bıraktı.

ANIL UÇAN/İSTANBUL(DHA)- İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nın terminal binası 10’uncu yılını geride bıraktı.

Türkiye’nin ikinci, Avrupa’nın ise 12’nci büyük havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı(İSG), 31 Ekim 2009 tarihinde hizmete açtığı mevcut terminal binasında bugüne kadar geçen 10 yıllık süreçte yaklaşık 240 milyon yolcuyu ağırladı. 10 yılda yolcu sayısını 6 kat artıran İSG, bu hızlı büyümeye cevap verebilmek için şimdi de yeni bir terminal binası inşa ederek toplam yolcu kapasitesini senelik 65 milyona çıkarmayı hedefliyor. Geride kalan 10 yıllık sürede 2009-2015 yılları arasında peş peşe 7 yıl Avrupa’nın en hızlı büyüyen havalimanı olma ünvanını da elde eden Sabiha Gökçen Havalimanı, yine bu 10 yıllık süre zarfında yurtiçinde ve yurtdışında onlarca ödülün de sahibi oldu. Hizmete girdiği 2009 yılında 34 milyon yıllık yolcu kapasitesi bulunan yolcu terminali, 31 Temmuz 2018 tarihinde hizmete giren iç hatlar ek binası ile birlikte bu kapasitesini yıllık 41 milyona çıkarırken, toplam terminal alanı da 205 bin metrekareye ulaştı İç hatlar yolcu sayısı açısından Türkiye’de ilk sırada bulunan Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan halen yurtiçinde ve yurtdışında toplam 170 ayrı noktaya uçuş yapılıyor.

8 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREME DAYANIKLI İNŞA EDİLDİ

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı terminal binası 8.0 büyüklüğünde bir depreme dayanıklı olarak inşa edildi. Terminal binası bu özelliği sayesinde dünyaca ünlü bilim dergisi Popular Science tarafından dünyada depreme en dayanıklı ve en güvenli 5 binadan biri seçildi. Sabiha Gökçen Havalimanı terminal işletmecisi İSG, 2011 yılında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından aldığı sertifika ile Türkiye’nin ilk engelsiz havalimanı kuruluşu olma özelliğine de sahip durumda.

“ŞEHİR HAVALİMANI KİMLİĞİNE KAVUŞTUK”

Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi İSG’nin CEO’su Ersel Göral, yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “İstanbul’un dünyaya açılan kapısı Sabiha Gökçen Havalimanı terminal binasının 10 yılı rekorlar, başarılar ve ödüllerle dolu. Bundan sonraki süreçte tüm bu başarıların üstüne yenilerini eklemeyi ve yepyeni başarı hikâyeleri yazmayı amaçlıyoruz. İstanbul Havalimanı’nın açılması ve Atatürk Havalimanı’nın kapanması ile birlikte artık İstanbul’un şehir havalimanı kimliğine kavuştuk. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da misafirlerimizi sevdiklerine ve hayallerine yakınlaştırmaya devam edeceğiz. Güvenlik girişinden itibaren check-in, pasaport kontrolü ve gate bölgelerinde hayata geçirdiğimiz teknolojik ve inovatif yatırımlarla misafirlerimize artık daha hızlı ve daha güvenli seyahat imkânı sunuyoruz. İstanbul’un şehir havalimanı olarak, artan yolcu sayımıza en iyi şekilde hizmet verebilmek açısından bizim için büyük önem arz eden ikinci pistimizin ve metro bağlantısının 2020 yılında hizmete girmesini heyecan ve sabırsızlıkla bekliyoruz. Tüm bunların yanında 2020 yılında önemli bir başka hedefimiz de, yolcu kapasitemizi yıllık 41 milyondan 65 milyona çıkartacak olan yeni terminal binamızın temelini atmak olacak. İSG olarak Türkiye’nin 2023 vizyonuna uygun şekilde, sadece yurtiçinde değil, yurtdışında da Türkiye’nin güçlü bir havacılık markası olmak için çalışmalarımız aralıksız devam edecek” dedi.

PARTNERSosyal medyayı salladı! 'Pardon yanlış fotoğraf paylaştım' Sosyal medyayı salladı! 'Pardon yanlış fotoğraf paylaştım'
Çöpte bulduğu yavru köpeği biberonla besliyorÇöpte bulduğu yavru köpeği biberonla besliyor
Gizlenerek girdiği sanayinin Nezahat Ustası olduGizlenerek girdiği sanayinin Nezahat Ustası oldu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD görüntüleri yayınladı! Bağdadi böyle öldürüldü!

ABD görüntüleri yayınladı! Bağdadi böyle öldürüldü!

ABD'den Barış Pınarı Harekatı ile ilgili iddialara yalanlama!

ABD'den Barış Pınarı Harekatı ile ilgili iddialara yalanlama!

3. Lig ekibi, Süper Lig ekibini kupada saf dışı bıraktı!

3. Lig ekibi, Süper Lig ekibini kupada saf dışı bıraktı!

Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı son haliyle şaşırttı!

Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı son haliyle şaşırttı!

Türkiye'den Fransa'nın skandal kararına sert tepki!

Türkiye'den Fransa'nın skandal kararına sert tepki!

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Pentagon'dan 'YPG/PKK' iddialarına yalanlama

Pentagon'dan 'YPG/PKK' iddialarına yalanlama

Kahreden haber! Bakanlık duyurdu

Kahreden haber! Bakanlık duyurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! 39 kişinin öldüğü Reina saldırısı davasında flaş gelişme

Reina saldırısı davasında flaş gelişme

Japonya'da Adalet Bakanı Kavai istifa etti

Japonya'da Adalet Bakanı Kavai istifa etti

Köpeğe eziyet görüntüleri tepki çekmişti! Valilik harekete geçti

Tepki çeken görüntüler sonrası flaş gelişme

Eskişehir Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden 'siren' açıklaması!

Eskişehir'de oturanlar yarına dikkat! Açıklama geldi

Son dakika! Milli Savunma Bakanı Akar: Her an her şey olabilir

Milli Savunma Bakanı Akar: Her an her şey olabilir

Zonguldak'ta maden işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 15 yaralı

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.