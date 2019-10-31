İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nın terminal binası 10 yaşında

Türkiye’nin ikinci, Avrupa’nın ise 12’nci büyük havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı(İSG), 31 Ekim 2009 tarihinde hizmete açtığı mevcut terminal binasında bugüne kadar geçen 10 yıllık süreçte yaklaşık 240 milyon yolcuyu ağırladı. 10 yılda yolcu sayısını 6 kat artıran İSG, bu hızlı büyümeye cevap verebilmek için şimdi de yeni bir terminal binası inşa ederek toplam yolcu kapasitesini senelik 65 milyona çıkarmayı hedefliyor. Geride kalan 10 yıllık sürede 2009-2015 yılları arasında peş peşe 7 yıl Avrupa’nın en hızlı büyüyen havalimanı olma ünvanını da elde eden Sabiha Gökçen Havalimanı, yine bu 10 yıllık süre zarfında yurtiçinde ve yurtdışında onlarca ödülün de sahibi oldu. Hizmete girdiği 2009 yılında 34 milyon yıllık yolcu kapasitesi bulunan yolcu terminali, 31 Temmuz 2018 tarihinde hizmete giren iç hatlar ek binası ile birlikte bu kapasitesini yıllık 41 milyona çıkarırken, toplam terminal alanı da 205 bin metrekareye ulaştı İç hatlar yolcu sayısı açısından Türkiye’de ilk sırada bulunan Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan halen yurtiçinde ve yurtdışında toplam 170 ayrı noktaya uçuş yapılıyor.

8 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREME DAYANIKLI İNŞA EDİLDİ

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı terminal binası 8.0 büyüklüğünde bir depreme dayanıklı olarak inşa edildi. Terminal binası bu özelliği sayesinde dünyaca ünlü bilim dergisi Popular Science tarafından dünyada depreme en dayanıklı ve en güvenli 5 binadan biri seçildi. Sabiha Gökçen Havalimanı terminal işletmecisi İSG, 2011 yılında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından aldığı sertifika ile Türkiye’nin ilk engelsiz havalimanı kuruluşu olma özelliğine de sahip durumda.

“ŞEHİR HAVALİMANI KİMLİĞİNE KAVUŞTUK”

Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi İSG’nin CEO’su Ersel Göral, yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “İstanbul’un dünyaya açılan kapısı Sabiha Gökçen Havalimanı terminal binasının 10 yılı rekorlar, başarılar ve ödüllerle dolu. Bundan sonraki süreçte tüm bu başarıların üstüne yenilerini eklemeyi ve yepyeni başarı hikâyeleri yazmayı amaçlıyoruz. İstanbul Havalimanı’nın açılması ve Atatürk Havalimanı’nın kapanması ile birlikte artık İstanbul’un şehir havalimanı kimliğine kavuştuk. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da misafirlerimizi sevdiklerine ve hayallerine yakınlaştırmaya devam edeceğiz. Güvenlik girişinden itibaren check-in, pasaport kontrolü ve gate bölgelerinde hayata geçirdiğimiz teknolojik ve inovatif yatırımlarla misafirlerimize artık daha hızlı ve daha güvenli seyahat imkânı sunuyoruz. İstanbul’un şehir havalimanı olarak, artan yolcu sayımıza en iyi şekilde hizmet verebilmek açısından bizim için büyük önem arz eden ikinci pistimizin ve metro bağlantısının 2020 yılında hizmete girmesini heyecan ve sabırsızlıkla bekliyoruz. Tüm bunların yanında 2020 yılında önemli bir başka hedefimiz de, yolcu kapasitemizi yıllık 41 milyondan 65 milyona çıkartacak olan yeni terminal binamızın temelini atmak olacak. İSG olarak Türkiye’nin 2023 vizyonuna uygun şekilde, sadece yurtiçinde değil, yurtdışında da Türkiye’nin güçlü bir havacılık markası olmak için çalışmalarımız aralıksız devam edecek” dedi.

