 İSTANBUL - SABİHA GÖKÇEN’DE TAŞINMA YOĞUNLUĞU  

Anıl UÇAN/İSTANBUL, (DHA)-Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na yapılan büyük taşınma nedeniyle yolcuların Sabiha Gökçen Havalimanı’nı tercih etmesi sebebiyle yoğunluk yaşandı.

Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’nı yapılan büyük taşınma nedeniyle yolcular sorunsuz bir uçuş geçirmek için İstanbul’un şehir havalimanı Sabiha Gökçen Havalimanı’nı tercih etti. Taşınma nedeniyle birçok yabancı hava yolu şirketi planlamasını Sabiha Gökçen Havalimanı’na göre yaptı. Sabah erken saatlerden havalimanına gelen yolcular, iç hatlar gidiş, dış hatlar gidiş ve terminal içerisinde yoğunluğa neden oldu. Sabiha Gökçen Havalimanı İşletmecisi İSG’nin aldığı önlemler nedeniyle yolcuların mağduriyetlerinin önüne geçildi. Ayrıca Emiyet görevlilerinin tüm pasaport bankolarını açık tutarak, pasaport kontrol noktalarında oluşacak yoğunluğun önüne geçtiler.

İKİ GÜNDE BİN 400 UÇUŞ

Taşınma takvimi boyunca İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda bin 400 uçuş bekleniyor. Bu uçakların 170 tanesi ilave uçak olarak gelirken, 32 tanesi büyük gövdeli uçak olacak. Öte yandan Sabiha Gökçen Havalimanı Terminal İşletmecisi İSG, sosyal medya hesapları ve web sitesi üzerinden yaptığı açıklama ile yolcularını yoğunluktan etkilenmemeleri yönünde uyardı. Yapılan açıklamada, "5-6-7 nisan tarihlerinde havalimanımızda yaşanabilecek olası yoğunluktan etkilenmemek için uçuşunuzun kalkış saatinden 3 saat önce terminalimizde olmanızı ve kabin bagajı ile yolculuk yapacak yolcularımızın check-in işlemlerinin online olarak gerçekleştirmelerini önemle arz ederiz" denildi.

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-Yoğunluktan detaylar

