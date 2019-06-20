İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bilesiniz ki, İstanbul sadece bizim İstanbul'umuz değildir. İstanbul Bosna'nın, Kosova'nın, Varna'nın İstanbul'udur. İstanbul eğer Bakü'de bir ümitsizlik olursa, onların ümitle baktığı şehrin adıdır. İstanbul Halep'in, İstanbul Doğu Türkistan'da mezalim yaşayanların, İstanbul Kerkük'ün, Telafer'in, Filistin'den Kudüs'e Kahire'ye kadar 'Eğer başımıza bir şey gelirse bizim ümit diyarımızdır.' diye baktıkları şehrin adıdır." dedi. Bakan Soylu, Bayrampaşa'daki bir otelde gerçekleştirilen "Bosna Sancak ve Rumeli Buluşması"nda yaptığı konuşmada, programdaki hemen herkesin ya kendisinin ya babasının ya da dedesinin göçü yaşadığını söyledi. Bulgaristan'da yaşananların, çekilen sıkıntıların, Türkiye kapılarını açtığında birtakım çevrelerin yaptığı tezviratların, içlere nifak sokmaya ya da "Aman batarız" korkusu yaymaya dönük söylemlerin, sadece o gün değil, ondan önceki dönemlerde de sürekli olarak Türkiye'de ortaya konulduğunu belirten Soylu, "Bize Üsküp'ü, Makedonya'yı, Balkanlar'ı unutturmak isteyenler aslında bize bizi unutturmak istediler." ifadesini kullandı.

Aynı kafaların bugün kendilerine Halep'i, Şam'ı, Bağdat'ı, Kahire'yi unutturmak istediğine işaret eden Soylu, güney sınırının bir santim altının görülmemesini istediklerini aktardı. Tarihe, birliğe ve beraberliğe bir çizgi çizmenin, meseleye ticari ve ekonomik bakmanın mümkün olmadığını vurgulayan Soylu, "O zaman niye Mevlana diyoruz, Yunus diyoruz, Karacaoğlan diyoruz. O zaman niye hepimiz Eyüp Sultan'a koşuyoruz. O zaman niye Hacı Bayram diyoruz. O zaman niye Hacı Bektaş, o zaman niye Pir Sultan diyoruz. Türkülerimize bakarsak, cevabını buluruz. Bağdat bizim türkülerimizde, Yemen bizim türkülerimizde. Balkan türküleri diye yekpare bir başlık, bizim kendi kültürümüzde. Burayı bir şekilde silmek mümkün değildir." diye konuştu. - "Kurtuluşun merkezi burasıdır" İstanbul'un geçmişten bugüne dek yaşadığı değişimlere değinen Soylu, şunları kaydetti: "Bugün dünyada birçok ülkede, suyunun yüzde 95'ini temizleyerek denizi deşarj eden metropol yok. Çöp dağlarından katı atık tesisleriyle bütün dünyaya örnek nasıl bir metropol olunacağını gösteren bir örnek yok. Bunu hep beraber yaşadık. Çıkarın İstanbul'dan Avrasya'yı. Çıkaralım İstanbul'dan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü. Çıkaralım İstanbul'dan Osman Gazi'yi, metrobüsleri. Biz 580 metre Karaköy-Beyoğlu arası tüneli bir müze olarak gezmiş nesiliz. Hangi öz güvenle büyüdük. Türkiye sadece bugün geçmişimizdeki kahramanlıklarla övünen bir ülke değil. Bugün yaptıklarıyla, havalimanından Avrasya'ya, Marmaray'a kadar attığı adımlarla, ortaya koyduğu insanlık projeleriyle beraber geleceğe kendi neslini öz güvenli yetiştiren bir ülke haline geldik. Sadece geçmiş kahramanlık türkülerini bugün söyleyen bir Türkiye yok. Etrafındaki, dünyadaki haksızlıklara seyirci kalmayan bir Türkiye var. Bunu birlikte yaptık. Bu millet yaptı. Kurtuluşun merkezi burasıdır."

Süleyman Soylu, "Bugün Selahattin Demirtaş'ın güzellemelerini hepiniz görüyorsunuz. Sessiz mi kalalım? Ona yapılan güzellemeleri, 'Aslında o çok iyi bir insandır. Türkiye siyasetinde çok büyük bir katkısı vardır.' sözlerini, 6-7 Ekim'i hafıza kaybıyla unutalım mı? Parçalanan çocukları, hayatları karartılan Kürt evlatları unutalım mı? 13-14 yaşlarında tecavüze uğrayan kızları unutalım mı? 'Unut' diyorsanız unuturuz. Biz unuturuz ama ne vicdanlar unutur ne tarih unutur, ne de bunları çekenler unutur." dedi. İstanbul'un Türkiye'nin burnunu nereye çevireceğini çok merak ettiğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu büyük bir sorumluluktur. İlk kez İstanbul'un eline böyle bir fırsat geçti. Bilesiniz ki, İstanbul sadece bizim İstanbul'umuz değildir. İstanbul Bosna'nın, Kosova'nın, Varna'nın İstanbul'udur. İstanbul eğer Bakü'de bir ümitsizlik olursa, onların ümitle baktığı şehrin adıdır. İstanbul Halep'in, İstanbul Doğu Türkistan'da mezalim yaşayanların, İstanbul Kerkük'ün, Telafer'in, Filistin'den Kudüs'e Kahire'ye kadar 'Eğer başımıza bir şey gelirse bizim ümit diyarımızdır.' diye baktıkları şehrin adıdır. İstanbul Eyüp Sultan'ın beldesidir. Karşı taraftan bakan Yuşa Hazretleri'nin beldesidir. Selimiye'yle Süleymaniye'nin birbirine şarkı söylediğidir ve bütün dünyayı kendilerine kıskandırdıkları bir beldedir. İstanbul sadece bizim değildir. Bunun değerini bilmeyenlere, bunu küçümseyenlere, bizi bambaşka bir noktaya iteceklere eğer bunu teslim edersek bir vebalin altına gireriz. İlk kez İstanbul gibi bir şehre böyle bir imkan sunulduğunu görüyorum."