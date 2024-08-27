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İstanbul sağanak yağışa teslim oldu! Sokaklar göle döndü, cadde ve iş yerlerini su bastı! Taksim, Beşiktaş, Fatih…

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
27.08.2024 12:41
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Meteroloji Genel Müdürlüğü, AKOM, AFAD ve İstanbul Valiliği’nin yaptığı peş peşe uyarıların ardından İstanbul sağanak yağışa teslim oldu. Şişli, Beşiktaş, Fatih başta olmak üzere birçok ilçede cadde ve sokaklar göle döndü. İşletmeciler yaşanan sağanak nedeniyle zor anlar yaşadı. Bazı Tramvay ve teleferik hattı seferleri ise geçici olarak durduruldu.

İstanbul sağanak yağışa teslim oldu! Sokaklar göle döndü, cadde ve iş yerlerini su bastı! Taksim, Beşiktaş, Fatih…

İstanbul’da özellikle Avrupa Yakası’nda öğleye doğru sağanak yağış ve gök gürültüsü etkili oldu. Şişli, Beşiktaş, Kağıthane, Sarıyer'de sağanak nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu, D-100 ve E5 karayolu ile TEM Otoyolu'nda sürücüler yavaş ilerledi. Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle bazı araç sürücüleri trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

TAKSİM

TAKSİM İSTİKLAL CADDESİ GÖLE DÖNDÜ

Sağanak yağış nedeniyle İstanbul’un göz bebeği İstiklal Caddesi göle döndü. Trafikte ilerleyen araçlar zor anlar yaşadı. İş yerlerine de su basması nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

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DOLMABAHÇE’DE RÖGARLAR TIKANDI

Beşiktaş Dolmabahçe Tüneli Maçka çıkışında rögarlar yağış nedeniyle tıkandı. Ekipler ise bölgeye intikal ederek çalışma yapmaya başladı. Ayrıca itfaiye ekiplerine Avrupa Yakası'nın bazı noktalarında su baskını ihbarı yapıldığı öğrenildi.

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GÜLHANE PARKI SULAR ALTINDA

Fatih’te de sağanak yağış nedeniyle Gülhane Parkı'nın girişi sular altında kaldı. Kısa süreli etkili olan sağanak yağışta yollar su ile kaplanırken, bazı araçların güçlükle ilerlediği görüldü.

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SULTANAHMET’TE TURİSTLER TENTELERİN ALTINA SIĞINDI

Kentin turistik yerlerinden Sultanahmet'te de sağanaktan korunmaya çalışan bazı turistler meydandaki ağaçlar ile seyyar mısır satıcılarının tentelerinin altına sığındı. Bazı turistler ise yağmur altında fotoğraf çektirmeye tercih etti.
Zeytinburnu, Bahçelievler ve Bakırköy'de etkili olan yağış nedeniyle bazı caddelerde su birikintileri oluştu.

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MISIR ÇARŞISI'NI SU BASTI

İstanbul Avrupa yakasında sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış Eminönü’nde etkili olurken, Mısır Çarşısı’nı da su bastı. Sağanak yağış olumsuzlukları beraberinde getirirken, Mısır Çarşısı'nın girişi yağışların ardından sular altında kaldı. Yağış, çarşı esnafına ise zor anlar yaşattı.

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KARAKÖY’DE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

İstanbul’un göbeği Karaköy’de yağışlara teslim oldu. Karaköy’de bazı işyerlerini su basarken, caddelerde oluşan su birikintileri oluştu.

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TRAMVAY SEFERLERİ DURDURULDU

Kabataş tramvay yolu sağanak yağışla beraber su kanalına dönünce seferler durduruldu. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti Teleferik hatlarında hava muhalefeti nedeniyle seferlerin yapılamadığı bildirildi.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yaptığı diğer duyuruda ise, hava muhalefeti nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferlerin bir süre Eminönü-Bağcılar arasında yapıldığı, T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda ise seferlerin Küçükpazar-Alibeyköy Cep Otogarı istasyonları arasında devam ettiği duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji İstanbul beşiktaş sağanak yağış taksim
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