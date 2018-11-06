"İstanbul şairi" Yahya Kemal anıldı

EDİRNE (AA) - Eski Tarım ve Köyişleri Bakanı Prof. Dr. Sami Güçlü'nün Sakarya Üniversitesinde bir grup üniversite öğrencisiyle başlattığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde yürütülen "Anadolu Mektebi Yazar Okumaları" projesi kapsamında "Vefatı'nın 60'ıncı Yılında Eve Dönen Adam Yahya Kemal Beyatlı" paneli düzenlendi.
Edirne Valiliği ev sahipliğinde 6-7 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek programlarla, lise ve üniversite öğrencileri, Yahya Kemal Beyatlı'yı değişik yönleriyle ele alarak anlatacak.
Edirne Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleşen panelde konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun, Yahya Kemal Beyatlı'nın, şiirleriyle birçok insanın hayatının değişmesine yol açtığını ifade etti.
Yahya Kemal'in büyük bir şair olduğunu hatırlatan Dursun, "Yahya Kemal benim hayatımı çok değiştiren kişilerden biridir. Beni başka bir yola soktu. Tarih ilminin tek başına tarihçilere bırakılmayacak kadar önemli olduğunu o gösterdi. Bir kere mekana ayak basmayan bir tarihçiliğin kıymet-i harbiyesi yok. Mekanın ruhuna hakim olmak çok önemli. Mesela Üsküp'le ilgili şiirinde bir kişinin Üsküp'ü merak etmemesi, orada Vardar'ın nasıl aktığını merak etmemesi mümkün değil. Bana bunu yaptı." dedi.
Eski Tarım ve Köyişleri Bakanı ve Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü de panelde, farklı şehirlerden gelen öğrencilerin, Yahya Kemal Beyatlı'nın değişik yönlerini anlatmaya çalıştığını aktardı.
Güçlü, Beyatlı'nın Türk şiirine önemli katkı yapan bir şair olduğunu dile getirdi.
Anadolu Mektepleri projesini öğrencilerin gelişmesine önemli katkı sağladığını belirten Prof. Dr. Güçlü, şöyle konuştu:
"Buradaki esas gelişme, bu öğrencilerin kendine olan güveni, inancı ve eğer sürdürebilirlerse bunun devamında meydana gelecek gelişmedir. Eğer bunu başarabilirsek, hedefimiz çalışma hayatına atılırken 10 yazarı külliyatıyla okuyup hayata öyle başlamak. Bu bazı öğrencilerimiz için hiç de gerekli bir şey değilmiş gibi, külfet gibi düşünülebilir. Ama bu konunun üzerinde kafa yormamız, eğer böyle bir emek vererek kendinizi hayata hazırlayacak olursanız, bunu ömrünüz boyunca karşılığını alacağınızı bilmenizi isteriz."
Tarih ve edebiyat okumalarının önemine değinen Güçlü, şunları söyledi:
"Hepimiz aşağı yukarı sizin yaşlarınızda, karşılaştığımız hocaların, okuduğumuz kitapların, sevdiğimiz yazarların etkisini bir ömür taşırız. 10 yazarı okuyarak hayata başlamak, mesleki eğitimini de yaptığını düşünürsek 3 fakülteyi bitirip başlamak hayata başlamak gibi bir büyük avantaj verecektir, bunu gerçekleştirmek. Hayat eğer bir rekabetse bu avantajla yola çıkanın kendi hayatını güzelleştireceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. İrademiz, kaderimize yenilikler katacaktır. Bu faaliyetin özü, bu toplumun da aynı zamanda böyle çalışkan, kendisini büyük bir ideale adamış, vatanı, toplumu ve insanlık için faydalı olma niyeti olan kişilerin yetişmesine zemin hazırlamaktır."
Edirne Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt da düzenlenen programın Beyatlı'nın daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacağını kaydetti.
Program sonrası Bakan Yardımcısı Dursun, İl Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Hacıoğlu'nu ziyaret etti.
Ziyarette Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, Devlet Türk Müziği Korosu Müdürü Fadıl Atik, Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürü Necmi Asan, Yazma Eserler Müdürü Musa Öncel, Edirne Rölöve ve Anıtlar Müdürü Tahir Yalçın da yer aldı.
Yiğit Bulut ve İlnur Çevik'in TV programları yayından kaldırıldı
Macron'a suikast girişimi!
Dayısı, öz babası çıktı! İki kız kardeşine tecavüz edip...
Vahşi cinayet! Okul yolunda tecavüze uğradı ve…
Ankara'da toplu intihar girişimi!
TRT Müzik'te büyük tartışma yaratacak yorum: 'Cuma namazı' yerine 'Millet Bahçesi'
Hawking uyarmıştı ama... Tarihi adım atılıyor!
Meral Akşener: Yerel seçimde ittifak yapacağız
Parkta iğrenç olay! Kendisinden 16 yaş büyük kadını sıkıştırıp...
Akıllı telefonlara yüklediğiniz sahte burç uygulamalarına dikkat!
Okuyucu Yorumları 0 yorum