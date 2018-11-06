"İstanbul şairi" Yahya Kemal anıldı

Yahya Kemal'in büyük bir şair olduğunu hatırlatan Dursun, "Yahya Kemal benim hayatımı çok değiştiren kişilerden biridir. Beni başka bir yola soktu. Tarih ilminin tek başına tarihçilere bırakılmayacak kadar önemli olduğunu o gösterdi. Bir kere mekana ayak basmayan bir tarihçiliğin kıymet-i harbiyesi yok. Mekanın ruhuna hakim olmak çok önemli. Mesela Üsküp'le ilgili şiirinde bir kişinin Üsküp'ü merak etmemesi, orada Vardar'ın nasıl aktığını merak etmemesi mümkün değil. Bana bunu yaptı." dedi.

"Buradaki esas gelişme, bu öğrencilerin kendine olan güveni, inancı ve eğer sürdürebilirlerse bunun devamında meydana gelecek gelişmedir. Eğer bunu başarabilirsek, hedefimiz çalışma hayatına atılırken 10 yazarı külliyatıyla okuyup hayata öyle başlamak. Bu bazı öğrencilerimiz için hiç de gerekli bir şey değilmiş gibi, külfet gibi düşünülebilir. Ama bu konunun üzerinde kafa yormamız, eğer böyle bir emek vererek kendinizi hayata hazırlayacak olursanız, bunu ömrünüz boyunca karşılığını alacağınızı bilmenizi isteriz."

"Hepimiz aşağı yukarı sizin yaşlarınızda, karşılaştığımız hocaların, okuduğumuz kitapların, sevdiğimiz yazarların etkisini bir ömür taşırız. 10 yazarı okuyarak hayata başlamak, mesleki eğitimini de yaptığını düşünürsek 3 fakülteyi bitirip başlamak hayata başlamak gibi bir büyük avantaj verecektir, bunu gerçekleştirmek. Hayat eğer bir rekabetse bu avantajla yola çıkanın kendi hayatını güzelleştireceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. İrademiz, kaderimize yenilikler katacaktır. Bu faaliyetin özü, bu toplumun da aynı zamanda böyle çalışkan, kendisini büyük bir ideale adamış, vatanı, toplumu ve insanlık için faydalı olma niyeti olan kişilerin yetişmesine zemin hazırlamaktır."

Edirne Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt da düzenlenen programın Beyatlı'nın daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacağını kaydetti.

Program sonrası Bakan Yardımcısı Dursun, İl Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Hacıoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyarette Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, Devlet Türk Müziği Korosu Müdürü Fadıl Atik, Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürü Necmi Asan, Yazma Eserler Müdürü Musa Öncel, Edirne Rölöve ve Anıtlar Müdürü Tahir Yalçın da yer aldı.

