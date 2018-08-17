İstanbul-Samsun karayolunda bayram trafiği yoğunluğu

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA)- ÇORUM'un Osmancık ilçesinde, Kurban Bayramı'nın da yaklaşmasıyla İstanbul-Samsun D-100 karayolundaki yoğunluk nedeniyle trafik akışı durma noktasına geldi.
İlçedeki İstanbul- Samsun D-100 karayolunda, 9 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilerek tatile çıkan vatandaşlar trafikte uzun araç konvoyu oluşturdu. Samsun yönüne aşırı yoğunluk sürücülere zor anlar yaşatırken, trafik polisleri de bölgede görev alarak trafik akışını sağlamaya çalışıyor. Karayolunda zaman zaman trafik akışı durma noktasına gelirlen, bölgeden de takviye geelen trafik polisi ekipleri, İstanbul-Samsun D-100 karayolunda araç yoğunluğunu azaltmak için ışıklı kavşaklarda sürücüleri ikaz edip, trafik kurallarına uymaları için yönlendiriyor.
Bu arada bayram tatili için İstanbul'dan Karadeniz yönüne giden sürücüler de aşırı sıcaklardan ve araç yoğunluğundan yakındı, yetkililerin duruma çözüm bulmalarını istedi.
FOTOĞRAFLI
Veli Göçer geri döndü! 195 kişinin ölümünden hüküm giymişti...
Rusya'dan Türkiye'ye maddi yardım açıklaması
Belediye başkan yardımcısı polisi itekledi!
Çin'den Türkiye'ye destek açıklaması
'Karım kaçırıldı' demişti! Hayatının şokunu yaşadı
Antalya'da korkunç olay! Kendisini kaçıran taksiciden konum paylaşıp kurtuldu
Kanınız donacak! Öz kızını eve kapatıp defalarca tecavüz etmiş
Doğu Perinçek: Ya Erdoğan ile birlikte Türkiye gemisindesin ya da Amerika gemisinde
AK Parti'de kritik gün! Yönetimin yarısı değişecek
Bu canlılar düşündüğünüzden çok daha büyük!
DGS 2018 sonuçları açıklandı! DGS 2018 sınav sonucu sorgulama
Okuyucu Yorumları 0 yorum