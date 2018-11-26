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İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopter düştü! İşte ilk görüntüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 11:44 | Son Güncelleme

İstanbul'daki Sancaktepe ilçesinde askeri helikopter düştü. Eğitim uçuşu için kalktığı öğrenilen asker helikopter henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı düştü. Sancaktepe'nın Topçular Caddesi Fırtına Sokak'taki 4 katlı binanın çatısına çarptıktan sonra sokağa düşen askeri helikopterden art arda acı haberler geldi.

İstanbul'da askeri helikopterin düştüğü haberinin gelmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve güvenlik görevlileri sevk edildi. Düşen helikopterde bulunan askerlerden 4'ü şehit olurken biri yaralı olarak kurtuldu. Yaralanan asker sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

İstanbul'daki helikopter kazasından ilk fotoğraflar

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu, 4 asker şehit olurken, bir asker yaralandı.

UÇAK BİNANIN ÇATISINA ÇARPIP, SOKAĞA DÜŞTÜ

UÇAK BİNANIN ÇATISINA ÇARPIP, SOKAĞA DÜŞTÜ
Alınan bilgiye göre, Sancaktepe'de Topçular Caddesi Fırtına Sokak'taki 4 katlı binanın çatısına çarpan askeri helikopter, sokağa düştü.

GÜVENLİK GÜÇLERİ OLAY YERİNDE

GÜVENLİK GÜÇLERİ OLAY YERİNDE
Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

4 ASKER ŞEHİT OLDU, 1 ASKER YARALI KURTULDU

4 ASKER ŞEHİT OLDU, 1 ASKER YARALI KURTULDU
Askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 asker şehit olurken, bir asker yaralandı.
Yaralı asker, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları sürüyor.

OLAY YERİNE GİRİŞE İZİN VERİLMİYOR

OLAY YERİNE GİRİŞE İZİN VERİLMİYOR
Sokakta güvenlik şeridi oluşturan polis, vatandaşların olay yerine girişine izin vermiyor.

İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA'DAN DÜŞEN UÇAKLA İLGİLİ AÇIKLAMA GELDİ

İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA'DAN DÜŞEN UÇAKLA İLGİLİ AÇIKLAMA GELDİ
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, düşen uçakla ilgili bilgi verdi. Yaptığı açıklamada, uçağın bilinmeyen bir sebepten dolayı düştüğünü söyleyen Yerlikaya, yaralı askerle ilgili de kısa bir bilgi verdi.
İstanbul Valisi Yerlikaya, şunları söyledi; "Samandıra'da eğitim uçuşu yapan askeri helikopterimiz bilinemeyen sebepten dolayı düşmüştür. 4 şehidimiz, 1 yaralımız var. Yaralılara yönelik tedavi ve olayın sebebiyle ilgili inceleme başlamıştır. Olay yerindeki çalışma devam etmektedir."
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Okuyucu Yorumları 8 yorum
İyi pilotları ve teknisyenleri fetocu diye tutukladıklarından biri düşen helikopter ve uçakların haddi hesabı yok haftaya muyum atların haddi sapı yok kaç asker kaza kurbanı oldu
faciadan dönülmüş allah şehitlerimize rahmet eylesin
Allah rahmet eylesin, Basimiz sagolsun
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