İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopter düştü! İşte ilk görüntüler

İstanbul'da askeri helikopterin düştüğü haberinin gelmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve güvenlik görevlileri sevk edildi. Düşen helikopterde bulunan askerlerden 4'ü şehit olurken biri yaralı olarak kurtuldu. Yaralanan asker sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.
İstanbul'daki helikopter kazasından ilk fotoğraflar
İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu, 4 asker şehit olurken, bir asker yaralandı.
UÇAK BİNANIN ÇATISINA ÇARPIP, SOKAĞA DÜŞTÜ
Alınan bilgiye göre, Sancaktepe'de Topçular Caddesi Fırtına Sokak'taki 4 katlı binanın çatısına çarpan askeri helikopter, sokağa düştü.
GÜVENLİK GÜÇLERİ OLAY YERİNDE
Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
4 ASKER ŞEHİT OLDU, 1 ASKER YARALI KURTULDU
Askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 asker şehit olurken, bir asker yaralandı.
Yaralı asker, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları sürüyor.
OLAY YERİNE GİRİŞE İZİN VERİLMİYOR
Sokakta güvenlik şeridi oluşturan polis, vatandaşların olay yerine girişine izin vermiyor.
İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA'DAN DÜŞEN UÇAKLA İLGİLİ AÇIKLAMA GELDİ
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, düşen uçakla ilgili bilgi verdi. Yaptığı açıklamada, uçağın bilinmeyen bir sebepten dolayı düştüğünü söyleyen Yerlikaya, yaralı askerle ilgili de kısa bir bilgi verdi.
İstanbul Valisi Yerlikaya, şunları söyledi; "Samandıra'da eğitim uçuşu yapan askeri helikopterimiz bilinemeyen sebepten dolayı düşmüştür. 4 şehidimiz, 1 yaralımız var. Yaralılara yönelik tedavi ve olayın sebebiyle ilgili inceleme başlamıştır. Olay yerindeki çalışma devam etmektedir."
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