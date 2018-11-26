İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopter düştü! İşte ilk görüntüler

İstanbul'da askeri helikopterin düştüğü haberinin gelmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve güvenlik görevlileri sevk edildi. Düşen helikopterde bulunan askerlerden 4'ü şehit olurken biri yaralı olarak kurtuldu. Yaralanan asker sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

İstanbul'daki helikopter kazasından ilk fotoğraflar

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu, 4 asker şehit olurken, bir asker yaralandı.

UÇAK BİNANIN ÇATISINA ÇARPIP, SOKAĞA DÜŞTÜ Alınan bilgiye göre, Sancaktepe'de Topçular Caddesi Fırtına Sokak'taki 4 katlı binanın çatısına çarpan askeri helikopter, sokağa düştü.

GÜVENLİK GÜÇLERİ OLAY YERİNDE Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

4 ASKER ŞEHİT OLDU, 1 ASKER YARALI KURTULDU Askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 asker şehit olurken, bir asker yaralandı.

Yaralı asker, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları sürüyor.

OLAY YERİNE GİRİŞE İZİN VERİLMİYOR Sokakta güvenlik şeridi oluşturan polis, vatandaşların olay yerine girişine izin vermiyor.

İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA'DAN DÜŞEN UÇAKLA İLGİLİ AÇIKLAMA GELDİ İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, düşen uçakla ilgili bilgi verdi. Yaptığı açıklamada, uçağın bilinmeyen bir sebepten dolayı düştüğünü söyleyen Yerlikaya, yaralı askerle ilgili de kısa bir bilgi verdi.