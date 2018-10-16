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İstanbul Sancaktepe'de banka soygunu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 17:24 | Son Güncelleme

İstanbul Sancaktepe'de bir banka şubesine giren silahlı ve maskeli 2 kişi, bir miktar para alarak kayıplara karıştı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

İstanbul Sancaktepe'de banka soygunu!

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