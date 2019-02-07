 İSTANBUL - SANCAKTEPE'DE TEKSTİL ATÖLYESİNDE YANGIN (1)

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ - İstanbul DHA
Sancaktepe'de bir tekstil atöylesinde çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
Yenidoğan Mahallesi Kıvrım Sokak'ta bulunan bir tekstil atölyesinde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Çevre binalara da sıçrama tehlikesi bulunan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
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