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İstanbul Sandık Başkanları Buluşması

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 14:09 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek "İstanbul Sandık Başkanları Buluşması" için partililerin Sinan Erdem Spor Salonu'na gelişi devam ediyor - Yaklaşık 22 bin 500 seyirci kapasiteli spor salonu İstanbul'un 39 ilçesinden gelen sandık başkanları ve partililer için bölümlere ayrılırken koltuklara Türk bayrakları AK Parti atkıları bırakıldı

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştireceği "İstanbul Sandık Başkanları Buluşması" etkinliği için partililerin Sinan Erdem Spor Salonu'na gelişi devam ediyor.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı spor salonunun etrafında çok sayıda sayıda ambulans ve sağlık ekibi de bulunduruluyor.

Sinan Erdem Spor Salonu dışına ve içine Türk bayrakları, Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterleri asıldı.

Sandık başkanları ve partililer, daha önceden kendileri için belirlenen alanlarda güvenlik kontrolünden geçirilerek salona alınmaya devam ediyor.

Yaklaşık 22 bin 500 seyirci kapasiteli spor salonu, İstanbul'un 39 ilçesinden gelen sandık başkanları ve partililer için bölümlere ayrılırken koltuklara Türk bayrakları ve AK Parti atkılarının bırakıldığı görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Sandık Başkanları Buluşması Sinan Erdem Spor Salonu

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