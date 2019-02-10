İSTANBUL (AA) - TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, CHP'nin Türkiye'nin demokrasi tarihindeki tutumunu eleştirerek, "Vatandaşımızın oylarına saygı duysalardı ülkemiz çok partili hayata 20 daha erken geçerdi. Demokrasimiz çok daha güçlü çok daha köklü hale gelirdi. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldiği günden bugüne Türkiyeyi demokratikleşme için harcadığı mesaiyi ekonomiye ve sosyal gelişmeye harcardı. O zaman Türkiye'de vesayet odaklarıyla vuruşmak zorunda kalmazdık. Başbakanını idam eden ülke ayıbını yaşamazdık." dedi. Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlediği "İstanbul Sandık Başkanları Buluşması"nda partililere hitap etti. Konuşmasında CHP'yi eleştiren Yıldırım, "Kendilerine oy vermeyenleri irtica hareketinde bulunmayla itham ederler. Kendilerine oy vermeyenlerin isimlerini seçmen listelerinden çıkarmayı bile icat edeler. Oy vermeyenlerin nüfus kağıdına bile kusur bulurlardı. Oy kullanmakta ısrar eden vatandaşlarımızı, tehditle sandık başından uzaklaştırırlardı." diye konuştu.

Yıldırım, Türkiye'de demokrasi ve çok partili hayata geçişte CHP'nin tutumuna vurgu yaparak şu değerlendirmelerde bulundu: "Vatandaşa oy kullandırmamak için polise gözaltı talimatı vermeyi bile icat ettiler. Bütün bunlara rağmen seçimi kazanamayacaklarını anlayınca sandığa atılan oyları bile değiştirdiler. Gazi Paşa'yı kandırıp parti kapattırmayı bunlar icat ettiler. Eğer bir kere olsun seçim kaybetmeyi göz alsalardı, inanın Türkiye bugün daha farklı bir yerde olurdu. Vatandaşımızın oylarına saygı duysalardı ülkemiz çok partili hayata 20 daha erken geçerdi. Demokrasimiz çok daha güçlü çok daha köklü hale gelirdi. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldiği günden bugüne Türkiye'yi demokratikleşme için harcadığı mesaiyi ekonomiye ve sosyal gelişmeye harcardı. O zaman Türkiye'de vesayet odaklarıyla vuruşmak zorunda kalmazdık. Başbakanını idam eden ülke ayıbını yaşamazdık." Vaktiyle vatandaşların sandığa yanaştırılmadığını dile getiren Yıldırım, milletin buna rağmen 1950'de "Yeter, söz milletin." dediğini kaydetti.

Yıldırım, Demokrat Parti'nin iktidara gelmesinin ardından CHP'nin bir anda demokrasi aşığı olarak halkın karşısına çıktığını aktararak, "Gerçi şimdi de aynı söylüyorlar. 10 yıl dayandılar. Tahriklerle kışkırtmalarla 27 Mayıs'ta orduyu darbeyle iş başına getirip Meclis'i kapattılar. Hak ve hürriyetleri kendileri için istiyorlar. Onlardansanız veya onları destekliyorsanız demokratsınız. Değilseniz okuduğunuz bir şiirden dolayı sizi hapse atarlar. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığına 3,5 yıl tahammül edebildiler. Onunla millet arasına mahkemeleri ve hapishaneleri koydular ama başaramadılar. Eğer onlara oy verirseniz çağdaşsınız ve demokratsınız. Oy vermezseniz gerici ve faşistsiniz. Bütün o günler artık geride kaldı." ifadesini kullandı. AK Parti'nin demokrasi ve özgürlükleri geliştirdiğini aktaran Yıldırım, 16 yıllık iktidarları boyunca bunun mücadelesini verdiklerini söyledi. Yıldırım, AK Parti'yle beraber devletin vatandaşa bakışının da değiştiğine vurgu yaparak, "Devleti milletin devleti haline getirdik. Bizden önce kutsal devlet ve onun vatandaşları vardı. Bizimle birlikte milletine hizmet eden, milletin emrinde olan bir devlet modeli geldi. Milletle devlet kucaklaştı. Devlet kapısı, hizmet kapısı oldu. Devlet dairelerine gidince 'Vatandaşa bugün git yarın gel' oyalaması son buldu. Şimdi böyle bir şey duyuyor musunuz? Duyamazsınız. Çünkü artık vatandaşına saygı duyan bir devlet var. Vatandaşına tepeden bakan değil, hizmetinde olan bir devlet var." değerlendirmesinde bulundu.