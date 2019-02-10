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İstanbul Sandık Başkanları Buluşması

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 17:21 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: -"Kendi kimliğini kendi karakterini kaybetmeden, kendi insanının yanında olan sosyal belediyeciliğiyle, ulaşım ve her türlü alt yapısını çözen şehirler olarak, teknolojiyle, akıllı şehirleriyle ama her şeyden önemlisi de içinde yaşayan, içinde barındırdığı insana değer katan yerel yönetimleriyle yeni bir ufuk çizdiniz" - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: - "31 Mart'a giderken, önümüzde bir buçuk aylık bir süre var. Bu süre içerisinde çok yoğun bir mücadele var. Sahayı görüyoruz. Kimler kimlerle iş tutuyor. Tüm terör örgütleri bir safta toplandı. Üç benzemezler bir araya geldi. AK Parti, Cumhur İttifakı'yla yerli ve milli bir duruşla mücadele veriyor. Bugün yaşananlara baktığımızda, dün yaşananlara baktığımızda meseleyi çok rahat anlıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyecilik anlayışına ilişkin, "Kendi kimliğini kendi karakterini kaybetmeden, kendi insanının yanında olan sosyal belediyeciliğiyle, ulaşım ve her türlü alt yapısını çözen şehirler olarak, teknolojiyle, akıllı şehirleriyle ama her şeyden önemlisi de içinde yaşayan, içinde barındırdığı insana değer katan yerel yönetimleriyle yeni bir ufuk çizdiniz." dedi.

Oktay, AK Parti İl Başkanlığı'nın Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlediği "İstanbul Sandık Başkanları Buluşması"nda partililere hitap etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 31 bini aşkın sandık görevlisinin 1994'teki başarının devam etmesi için çalışacağını vurgulayarak, "31 Mart'ta tekrar zirveye ulaştırmak üzere, söz veriyoruz. Söz mü arkadaşlar? Bize, yerel yönetimlerle ilgili bir çığır açtınız 1994'te. 2019'da da manifestoyla bugüne taşıdınız. Öyle bir çığır ki bu, öyle bir yerel yönetim anlayışı ki imar planlarında dikey değil, yatay şehircilik... Kendi kimliğini kendi karakterini kaybetmeden, kendi insanının yanında olan sosyal belediyeciliğiyle, ulaşım ve her türlü alt yapısını çözen şehirler olarak, teknolojiyle, akıllı şehirleriyle ama her şeyden önemlisi de içinde yaşayan, içinde barındırdığı insana değer katan yerel yönetimleriyle yeni bir ufuk çizdiniz." diye konuştu.

31 Mart akşamı bu ufukla bayrağı 31 bin kişinin zirveye taşıyacağını belirten Oktay, sadece İstanbul'da değil, tüm Türkiye'de Cumhur İttifakı'yla bunun başarılacağını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise milletin geçen yıl 24 Haziran'da Recep Tayyip Erdoğan'ı yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı olarak seçtiğini hatırlatarak, şunları söyledi:

"Şimdi 31 Mart'a gidiyoruz. 31 Mart'a giderken, önümüzde bir buçuk aylık bir süre var. Bu süre içerisinde çok yoğun bir mücadele var. Sahayı görüyoruz. Kimler kimlerle iş tutuyor. Tüm terör örgütleri bir safta toplandı. Üç benzemezler bir araya geldi. AK Parti Cumhur İttifakı'yla yerli ve milli bir duruşla mücadele veriyor. Bugün yaşananlara baktığımızda dün yaşananlara baktığımızda meseleyi çok rahat anlıyoruz. Dün güvenlik terörü neyse ekonomik terör neyse bugün bir gıda terörüyle karşı karşıya kaldık. Yaşadık değil mi? Cumhurbaşkanımızın talimatıyla artık yarından itibaren İstanbul ve Akara başta olmak üzere bunların kafasına yumruğu indireceğiz."

Yarın belediyelerin hazırladığı noktalara gidilince yapılan hazırlıkların görülebileceğini aktaran Albayrak, vatandaşların sebze ve meyvenin fiyatını orada göreceğini söyledi.

Albayrak, partililerin sadece sandığa değil, sahaya da sahip çıkması gerektiğine işaret ederek, "Bu ittifaka karşı bütün bu algı ve iftira operasyonlarına karşı 31 Mart'ta İstanbul başta olmak üzere tarihi bir oyla zafer kazanmaya var mıyız?" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

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