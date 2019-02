İstanbul Sandık Başkanları Buluşması

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri için İstanbul'un 959 mahallesinde 800 irtibat noktası kurduklarını belirterek, "AK Sandık, adını verdiğimiz yazılımla bu noktaları her an izleme imkanına sahibiz." dedi.

"AK Parti olarak her sadık için bir sorumlu ve 8 üyeden oluşan toplam 9 kişilik bir yönetim kurulundan bahsediyoruz. Yani ana kademeden 3 kişi, biri o sandığın başkanı, kadın kollarından 3, gençlik kollarından 3 kişi... 9 kişilik sandık esaslı bir çalışmada bir yönetim. Böylece hiçbir siyasi partinin muktedir olamadığı, olamayacağı güç, AK Parti'de. Bunu bizim başarmamız lazım. Seçim günü de sandıklarda görev üstlenecek olan kardeşlerim bunlar. Sabahın erken saatinde, sandık mahaline kimse gelmeden AK Parti'nin sandık görevlileri orada olacak. Görevlilerimizin sayısı ne kadar? 280 binin üzerinde. Sayıyı görüyor musunuz? Geçenlerde il başkanımızla beraber şöyle rastgele arayım dedim. Esenler ilçesinden 6-7 kişiyi aradım, sordum hangi sandıkta görevlisin diye. Bir, ikisi bocaladı. Diğerleri cevabı verdi. 'Henüz daha bize iletmediler ama çalışmadan haberimiz var.' dediler. Demek ki bir hazırlık var. Bir heyecan var. Şimdi bir gece ansızın sizi arayabilirim hiç belli olmaz. Ona göre hazırlıklı olacağız."

- "Hedefimiz başka partilere oy verenleri de AK Parti'ye kazandırmak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her sandıkta oy kullanan ortalama 300-350 kişiden 74'ünün, yani yüzde 21'inin partilerinin üyesi olduğunu dile getirerek, sandık görevlilerinin öncelikle parti üyeleriyle irtibat kurarak onlardan herhangi bir fire olmamasına dikkat edeceğini, sonra bu üyelerin de desteğiyle diğer seçmenlere ulaşacaklarını kaydetti.

"Hedefimiz partimizi destekleyen tüm seçmenlerin mutlaka sandığa gelmesini sağlamak, başka partilere oy verenleri de AK Parti'ye kazandırmaktır." diyen Erdoğan, bu çalışmanın aynı zamanda partinin üye sayısını artırmak için de önemli bir fırsat olduğunu dile getirdi.

Erdoğan, mevcut üyelerin yakınlarından başlayarak temas kurulan tüm seçmenleri partiye üye olmayı davet etmeleri gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Ana kademe, kadın kolları, gençlik bunu yapmalı. Üye kaydında onun için gençlere ve kadınlara özel önem vermeliyiz. Tüm bu çalışmalar için mevcut teşkilat binalarının yanında, İstanbul'umuzun 959 mahallesinde, 800 irtibat bürosu, noktası kurduk. 'AK Sandık' adını verdiğimiz bir yazılımla bu irtibat noktalarındaki tüm faaliyetleri koordine etme, anbean izleme imkanına sahibiz. Bugün burada pek çok partinin aldığı oy sayısından daha fazla kişinin katımıyla sandık görevlileri toplantısı yapıyorsak 31 Mart'ta bunun hakkını vermemiz lazım. İstanbul'da bulunduğum günlerde yürütülen çalışmaları yerinde görmek için her an bir irtibat noktasına gelebilirim. Yakın takip edeceğiz. Bu tabii sadece benim görevim değil. Aynı zamanda il başkanımın da bunu sürekli olarak yapması lazım. Gerçekleştirdiğiniz her faaliyette yüreğimle kalbimle yanınızda olduğum gibi inşallah fırsat buldukça fiziki olarak da çalışmalarınıza katılacağım. İnşallah bu şekilde 31 Mart'ta memleket işi gönül işi diyerek AK Parti'yi bir kez daha zafere ulaştıracağız."