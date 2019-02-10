İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'de, özellikle de CHP geleneğinde sandıkta hile adeta bir tarz-ı siyasettir." dedi.

İstanbul Sandık Başkanları Buluşması'nda, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde elde ettikleri başarıların, ülkenin 81 ilinin tamamına hizmet verecek yere taşındığını ifade eden Erdoğan, bu nedenle İstanbul'un gönüllerinde ve siyasetlerinde her zaman ayrı bir yeri olduğunu anlattı.

"31 Mart seçimlerinde de hep beraber, bu zaferi kutlayacağız." diyen Erdoğan, adayların ve teşkilatın milletin gönlüne girmek için göstereceği gayretin hasılasını toplayacakları yerin sandık olduğunu vurgulayarak, sandık sağlam tutulmazsa tıpkı dibi delik bir kaba konan su gibi verilen onca emeğin ellerin arasından kayıp gitmesinin, heba olmasının engellenemeyeceğini kaydetti.

AK Parti'nin adalet mücadelesini en başta sandıkta vereceğini ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Sandıkta adaleti tesis etmeden, diğer işlerimizde aynı başarıyı gösteremeyiz. Ne kimsenin tek bir oyuna tenezzül edeceğiz ne de bizim tek bir oyumuzun ziyan olmasına izin vereceğiz. Türkiye'de, özellikle de CHP geleneğinde sandıkta hile adeta bir tarz-ı siyasettir. Bu parti 1946 seçimlerinde açık oy, gizli tasnif yöntemiyle yetinmeyip bir de sonuçları günler sonra açıklayarak oy pusulalarını da hemen imha ederek milletin sandıktaki iradesini gasb etmiştir. Aradan geçen onca zamana rağmen CHP hala aynı kafadadır."