İstanbul Sandık Başkanları Buluşması'nda, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde elde ettikleri başarıların, ülkenin 81 ilinin tamamına hizmet verecek yere taşındığını ifade eden Erdoğan, bu nedenle İstanbul'un gönüllerinde ve siyasetlerinde her zaman ayrı bir yeri olduğunu anlattı.

Türkiye'deki seçim sisteminin dünyaya örnek olacak bir şeffaflığa sahip olduğunu dile getiren Erdoğan, seçmen kütüklerinin tüm partilere verildiğini, sandık başlarında bir önceki seçimde ilk 5'e girmiş partilerin üye bulundurduğunu, ayrıca her partinin de müşahitleri yoluyla sandıkları izleme hakkı olduğunu anımsattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı kesimlerin her seçim öncesinde ve sonrasında kafaları karıştırmak için "ortalığı velveleye" verdiğini dile getirerek, "Her seferinde hak ettikleri cevabı milletten de seçim kurulundan da aldıkları halde aynı teraneyi sürekli ısıtıp, gündeme getirmekten de geri durmazlar. Biz her zaman olduğu gibi bu seçimde de CHP'nin ve avanelerinin teranelerine hakikatlerle, belgelerle cevabımızı vereceğiz. Ama bunun için ilk şart sandığa sıkı sahip çıkmaktır. Bu konuda en çok sizlere güveniyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda CHP kimlerle beraber? Yanında Kandil'deki terör örgütünün desteklediği HDP, bir diğer yanında kim var? O da adı iyi olan bir parti var, bir de yanlarında Saadet Partisi var. 4 tanesi el ele vermişler, kol kola girmişler diyorlar ki 'Tamam biz ittifak yaptık ama siz de ittifak yapıyorsunuz.' Dikkat et, bu ittifakın adı Cumhur İttifakı. Cumhur İttifakı nereden geliyor, 15 Temmuz'daki darbe girişimini yapanlara karşı bu Cumhur İttifakı kurulmuştur. Cumhur İttifakına cuma akşamına kadar Bay Kemal olumsuz cevap verdi. Cuma akşamı son anda Bay Kemal haber gönderdi, baskılara dayanamadı."