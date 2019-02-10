İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, "Millet, vatan için gecesini gündüzüne katmış Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşlarına yakışanı yapacağız. Bizim en önemli umudumuz siz sandık kurulu başkanlarımız. En büyük gücümüz ise aylardır sürdürdüğümüz sandık esaslı çalışmalarımızdır." dedi.

Şenocak, AK Parti İl Başkanlığı'nın Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlediği "İstanbul Sandık Başkanları Buluşması"nda partililere hitap etti.

İstanbul'un yine tarihi bir günü yaşadığını dile getiren Şenocak, "Sevinçliyiz, heyecanlıyız, coşkuluyuz. İşte büyük lider, işte İstanbul, işte Türkiye sevdasıyla dolu gönüller, işte gönüllerde bir güneş gibi doğan Recep Tayyip Erdoğan. Çok önemli bir seçime gidiyoruz. Sandık kelimesinden ödü patlayanların aksine biz sandığı severiz. Bizim için sandığa gitmek bir düğüne, bir bayrama gitmek gibidir. Sandık milli irade ve karar demektir." diye konuştu.

Bayram Şenocak, seçime kadar olağanüstü gayret sarf edeceklerini anlatarak, karanlık hesapları bir kez daha bozacaklarını kaydetti.