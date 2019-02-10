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İstanbul Sandık Başkanları Buluşması

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 19:01 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak: - "Millet, vatan için gecesini gündüzüne katmış Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşlarına yakışanı yapacağız. Bizim en önemli umudumuz siz sandık kurulu başkanlarımız. En büyük gücümüz ise aylardır sürdürdüğümüz sandık esaslı çalışmalarımızdır" - "Sandık kelimesinden ödü patlayanların aksine biz sandığı severiz. Bizim için sandığa gitmek bir düğüne, bir bayrama gitmek gibidir. Sandık milli irade ve karar demektir"

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, "Millet, vatan için gecesini gündüzüne katmış Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşlarına yakışanı yapacağız. Bizim en önemli umudumuz siz sandık kurulu başkanlarımız. En büyük gücümüz ise aylardır sürdürdüğümüz sandık esaslı çalışmalarımızdır." dedi.

Şenocak, AK Parti İl Başkanlığı'nın Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlediği "İstanbul Sandık Başkanları Buluşması"nda partililere hitap etti.

İstanbul'un yine tarihi bir günü yaşadığını dile getiren Şenocak, "Sevinçliyiz, heyecanlıyız, coşkuluyuz. İşte büyük lider, işte İstanbul, işte Türkiye sevdasıyla dolu gönüller, işte gönüllerde bir güneş gibi doğan Recep Tayyip Erdoğan. Çok önemli bir seçime gidiyoruz. Sandık kelimesinden ödü patlayanların aksine biz sandığı severiz. Bizim için sandığa gitmek bir düğüne, bir bayrama gitmek gibidir. Sandık milli irade ve karar demektir." diye konuştu.

Bayram Şenocak, seçime kadar olağanüstü gayret sarf edeceklerini anlatarak, karanlık hesapları bir kez daha bozacaklarını kaydetti.

Rehavete kapılmayacaklarına vurgu yapan Şenocak, şöyle devam etti:

"Parolamızı biliyorsunuz. Az laf, çok iş. Az uyuyacağız, çok çalışacağız. İnançla, sabırla, aşkla yorulmadan, dinlenmeden çalışacağız. İstanbul'a ve AK Parti'ye yakışanı yapacağız. Millet, vatan için gecesini gündüzüne katmış Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşlarına yakışanı yapacağız. Bizim en önemli umudumuz siz sandık kurulu başkanlarımız. En büyük gücümüz ise aylardır sürdürdüğümüz sandık esaslı çalışmalarımızdır. 31 bin 124 sandık başkanımızla, İstanbul'da yaklaşık 800 irtibat noktamızla, bu salonu dolduran kardeşlerimizle beraber inşallah gece gündüz çalışarak çalınmadık kapı bırakmayacağız. Çizdiğiniz istikamet yolunda bu salonu dolduran sandık başkanı kardeşlerimiz gönül belediyeciliği noktasında sandıktaki görevlerini yerine getirecektir."

Şenocak, partililerin oydan önce gönül kazanması gerektiğini dile getirerek, bu sayede düşüncelerin ve kararların değişeceğini söyledi.

Yollarının ve hedeflerinin belli olduğunu aktaran Şenocak, maskeler taksa da özü değişmeyen bir zihniyetle mücadele ettiklerini belirtti.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak, söz konusu zihniyette yapmanın değil yıkmanın, sevgi değil nefretin, kucaklamak değil dışlamanın olduğunu ifade ederek, "Bugünlere kolay gelmedik. Birlikte nice engelleri aştık. Nice oyunları bozduk. Biliyoruz ki bir dava adına meydana çıkmışsanız başınıza taş da değer, yolunuza dikenli teller de atılır. Her çeşit alçaklık ve ihanete de maruz kalırsınız. Ama yılmaz, yıkılmaz ve asla teslim olmazsınız." dedi.

- "Artık gönül belediyeciliği başlıyor"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükçekmece Belediye Başka adayı Mevlüt Uysal ise İstanbul'un birçok alanda başkentlik yaptığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı siyasete kazandırarak, siyasetin de başkenti olduğunu kaydetti.

Uysal, hizmet belediyeciliğinin 1994'te başladığını anımsatarak, "Önce belediyede sonra her konuda hizmet dedik. Cumhurbaşkanımız, liderimiz ilave olarak 'Belediye işi gönül işi' dedi. Artık gönül belediyeciliği başlıyor. Bu başlangıçla bu seçimlerde yeniden Meclis başkanımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız '25 yıldır İstanbul'da hizmet belediyeciliği sürüyor, bir 25 yıl daha istiyorum.' dedi. İnşallah 25 yıl tekrar yetki almak üzere hep beraber 31 Mart'ta bu sandıklara sizler sahip çıkacak ve bu başarıyı kazanacaksınız." ifadelerini kullandı.

İstanbul Sandık Başkanları Buluşması

- AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak: - "Millet, vatan için gecesini gündüzüne katmış Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşlarına yakışanı yapacağız. Bizim en önemli umudumuz siz sandık kurulu başkanlarımız. En büyük gücümüz ise aylardır sürdürdüğü

İstanbul Sandık Başkanları Buluşması

İstanbul Sandık Başkanları Buluşması

İstanbul Sandık Başkanları Buluşması

İstanbul Sandık Başkanları Buluşması

İstanbul Sandık Başkanları Buluşması

İstanbul Sandık Başkanları Buluşması

İstanbul Sandık Başkanları Buluşması

İstanbul Sandık Başkanları Buluşması

İstanbul Sandık Başkanları Buluşması

İstanbul Sandık Başkanları Buluşması

İstanbul Sandık Başkanları Buluşması

İstanbul Sandık Başkanları Buluşması

İstanbul Sandık Başkanları Buluşması

İstanbul Sandık Başkanları Buluşması

İstanbul Sandık Başkanları Buluşması

İstanbul Sandık Başkanları Buluşması

İstanbul Sandık Başkanları Buluşması

İstanbul Sandık Başkanları Buluşması

İstanbul Sandık Başkanları Buluşması

İstanbul Sandık Başkanları Buluşması

İstanbul Sandık Başkanları Buluşması

İstanbul Sandık Başkanları Buluşması

İstanbul Sandık Başkanları Buluşması

İstanbul Sandık Başkanları Buluşması

İstanbul Sandık Başkanları Buluşması

İstanbul Sandık Başkanları Buluşması

İstanbul Sandık Başkanları Buluşması

İstanbul Sandık Başkanları Buluşması

İstanbul Sandık Başkanları Buluşması

İstanbul Sandık Başkanları Buluşması

İstanbul Sandık Başkanları Buluşması

İstanbul Sandık Başkanları Buluşması

İstanbul Sandık Başkanları Buluşması

İstanbul Sandık Başkanları Buluşması

İstanbul Sandık Başkanları Buluşması

İstanbul Sandık Başkanları Buluşması

İstanbul Sandık Başkanları Buluşması

İstanbul Sandık Başkanları Buluşması

İstanbul Sandık Başkanları Buluşması

İstanbul Sandık Başkanları Buluşması

İstanbul Sandık Başkanları Buluşması

İstanbul Sandık Başkanları Buluşması

İstanbul Sandık Başkanları Buluşması

İstanbul Sandık Başkanları Buluşması

İstanbul Sandık Başkanları Buluşması

İstanbul Sandık Başkanları Buluşması
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