İstanbul Sarıyer'de denizde kaybolan 2 kişinin kimliği belli oldu! Kardeşini kurtarmak için peşinden denize atlamış

Sarıyer Rumeli Hisarı'nda korkunç bir olay yaşandı. İskelede bulunan kardeşlerden birisi düştükten sonra diğeri de onu kurtarmak için suya atladı.

Şiddetli rüzgar ve dalgaların etkisiyle akıntıya kapıldığı tahmin edilen iki kardeş denizde kayboldu. Rumeli Hisarı sahilinde yapılan aramaların ardından ekipler, Boğaz akıntısını takip edip çalışmaları Bebek Sahili'ne taşıdı.

BABA GÖRÜNTÜLERİ GÖRÜNCE POLİS MERKEZİNE KOŞTU!

Baba Ensari C., çocuklarından haber alamayınca polis merkezine giderek, cumartesi akşamından beri çocuklarından haber alamadığını, denize düşen kişilerin çocukları olabileceğini söyledi. Ensari C.'nin polisteki ifadesinde, "14 Kasım'da tatil amaçlı İspanya’dan Diyarbakır’a geldik. İspanya'da restoran işi ile ilgileniyoruz. Yaklaşık 15 yıl önce yaşamak amacıyla yurt dışında gittik. 25 Kasım'da saat 20.00'de uçağımız vardı. Bu nedenle 23 Kasım'da Diyarbakır’dan İstanbul’a geldik. Sarıyer'de otelde konakladık. Konuyu basında görünce benzeterek ve olay gününden itibaren haber alamadığımız çocuklarımız için polis merkezine geldik" dediği öğrenildi.

'TATİL İÇİN GELMİŞLER'

Denize düşerek kaybolan kişilerin yurtdışında yaşayıp tatil amacıyla Türkiye’ye gelen Ayşe Can (29) ve kardeşi Velat Can (23) olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜLERDE KARDEŞİNİN PEŞİNDEN DENİZE ATLADIĞI GÖRÜLDÜ!

İki kardeşin kaybolmadan önceki son anları çevredeki bir teknenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Ayşe Can’ın fotoğraf çekmek isterken denize düşmesi üzerine Velat Can’ın kardeşini kurtarmak için peşinden denize atladığı görülüyor.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır