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İstanbul Sarıyer'de DHKP-C operasyonu! Çatışma çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 09:34 | Son Güncelleme

İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda, polise silahla ateş açıldı. Çıkan çatışmada 1 kişi ölü olarak ele geçirildi.

İstanbul Sarıyer'de DHKP-C operasyonu! Çatışma çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Avşa Sokak’ta 9 Mayıs’ta E.Y. adlı kişinin uyuşturucu sattığı gerekçesiyle silahla yaralanması olayının terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.

4 ADRESE OPERASYON

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.Y’nin yaralanması olayına karıştığı iddia edilen İ.D.T’nin yakalanması için bu sabah Sarıyer’de 4 adrese operasyon düzenledi.

POLİSE ATEŞ AÇILDI

Özel Harekat Şube Müdürlüğü polislerinin de katıldığı operasyonda, adreslerden birinden ekiplere ateş açıldı. Polislerin karşılık vermesi üzerine silahla vurulan İ.D.T. ölü ele geçirildi. Evde bulunan H.Y. ve S.Y. gözaltına alındı.

İ.D.T’nin, terör örgütü DHKP/C’de sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü, terör suçlarından 5 kaydının bulunduğu ve hakkında arama kararı olduğu bildirildi. (AA)

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istanbul DHKP-C polis çatışma terörist

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
tebrikler
ALLAH güvenlik güçlerimizin ayağına taş değdirmesin
gebersin yavşak polise ates acmanin bedelini iyi ödemiş..
OLDUKLARI YERDE GEBERTİN NAMUSSUZLARI.
geber pislik
DHKPCliler uyuşturucu satıyor diye birisi yaraladiysa iyi etmişler ama polise ateş açmış olmaları kabul edilemez
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