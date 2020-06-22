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  4. İstanbul Sarıyer'de yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul Sarıyer'de yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2020 15:36 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Sarıyer'de bulunan binanın çatısı alev alev yanıyor. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

İstanbul Sarıyer'de yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul Sarıyer'de bir binanın çatısında çıkan yangın nedeniyle kara dumanlar bir anda gökyüzünü sardı.

İtfaiye ekiplerinin olay yerine sevk edildiği Sarıyer'deki son durum objektiflere böyle yansıdı.

yangın


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