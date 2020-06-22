İstanbul Sarıyer'de yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

\u0130stanbul Sar\u0131yer'de bir binan\u0131n \u00e7at\u0131s\u0131nda \u00e7\u0131kan yang\u0131n nedeniyle kara dumanlar bir anda g\u00f6ky\u00fcz\u00fcn\u00fc sard\u0131. \n\u0130tfaiye ekiplerinin olay yerine sevk edildi\u011fi Sar\u0131yer'deki son durum objektiflere b\u00f6yle yans\u0131d\u0131.\n\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Uygulama bug\u00fcn ba\u015flad\u0131! Belirli illerde maske takmayana 900 TL ceza kesilecekT\u00fcrk bilim insanlar\u0131ndan \u00e7\u0131\u011f\u0131r a\u00e7acak bulu\u015f! LGS puan hesaplama nas\u0131l yap\u0131l\u0131r, sonu\u00e7lar\u0131 ne zaman a\u00e7\u0131klan\u0131r?