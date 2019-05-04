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İstanbul Sarıyer'de doğal gaz borusu delindi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 04:13 | Son Güncelleme

İş makinesi tarafından delinen doğal gaz borusunda sızıntı meydana geldi

İSTANBUL (AA) - Sarıyer'de altyapı çalışması sırasında iş makinesi doğal gaz borusunu deldi.

Alınan bilgiye göre, Kemerburgaz Caddesinde bulunan hattaki doğal gaz borusunun, cadde üzerinde altyapı çalışması yürüten iş makinesi tarafından delinmesi üzerine gaz sızıntısı meydana geldi.

Çevreye yayılan kokuyu fark eden işçiler, durumu polis ve İGDAŞ ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alıp yolu trafiğe kapatırken, İGDAŞ ekipleri de hasarın meydana geldiği hattaki doğal gazı kesti.

Bölgeye giden gaz vanalarını kapatan İGDAŞ ekipleri, hasarlı kısımda bulunan gazın tahliyesi için çalışma başlattı.

Gazın tahliye edilmesinin ardından da onarım çalışmalarına başlandı.

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Anahtar Kelimeler:
doğalgaz borusu Sarıyer sızıntı

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