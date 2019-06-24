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İstanbul seçim sonuçları

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 05:02 | Son Güncelleme

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu 4 milyon 741 bin 868, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ise 3 milyon 935 bin 453 oy aldı

İSTANBUL (AA) - Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararı doğrultusunda yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde resim olmayan sonuçlara göre CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu 4 milyon 741 bin 868, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ise 3 milyon 935 bin 453 oy aldı.

İstanbul Adliyesindeki İl Seçim Kurulunca hazırlanan, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına ilişkin birleştirme tutanakları İstanbul İl Seçim Müdürlüğü panosuna asıldı.

Buna göre, seçimde 10 milyon 570 bin 354 seçmenin 8 milyon 925 bin 63'ü sandık başına giderek oyunu kullandı. Oylardan 8 milyon 746 bin 464'ü geçerli sayılırken, 178 bin 599'u ise geçersiz sayıldı.

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu geçerli oyların yüzde 54,21'ine denk gelen 4 milyon 741 bin 868'ini, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ise geçerli oyların yüzde 44,99'una denk gelen 3 milyon 935 bin 453 oy aldı.

Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar ise 47 bin 829, Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa İlker Yücel ise 14 bin 545 oy aldı.

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Yenilenen İstanbul seçim sonuçları açıklandı

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