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İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI 2023: İSTANBUL canlı seçim sonuçları ve oy oranları

14.05.2023 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul seçim sonuçları hakkında araştırmalar hız kazandı. 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanma işlemi 17:00'de sona erdi.14 Mayıs 2023 seçim sonuçları ise açıklanmaya başlandı. İSTANBUL seçim sonuçları canlı oy oranları anbean Mynet.com’da yayınlanacak. İşte 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonuçlarına dair tüm detaylar...

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI 2023: İSTANBUL canlı seçim sonuçları ve oy oranları

İstanbul seçim sonuçları 2023 oy oranlarına dair araştırmalar giderek artıyor. 14 Mayıs Pazar günü Türkiye’de oy kullanma işlemi saat 08:00 itibari ile başladı ve saat 17:00’da son buldu. İstanbul 1., 2. ve 3. bölge seçim sonuçları da açıklanmaya başlandı. İstanbul'un ilçeleri olan Adalar seçim sonuçları, Ataşehir seçim sonuçları, Esenyurt seçim sonuçları, Bağcılar seçim sonuçları, Kadıköy seçim sonuçları da ayrıca merak konusu oldu.

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI

Seçim sonuçlarını Mynet seçim sayfasından takip edebilirsiniz!

OY KULLANMA

İSTANBUL 1., 2. ve 3. SEÇİM BÖLGELERİ NERELER?

İstanbul 1. Bölge:
Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar.

İstanbul 2. Bölge:
Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Esenler, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sarıyer, Sultangazi, Şişli, Zeytinburnu

İstanbul 3. Bölge:
Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Güngören, Küçükçekmece ve Silivri.

GENEL SEÇİM SONUÇLARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

seçim 3

GENEL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI NELER?

"298 sayılı Kanun’un 80’inci maddesi gereğince;
a) Oy verme günü saat 18.00’e kadar radyolar ve her türlü yayın organları tarafından seçimler ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılmasının yasak olduğuna,

b) Saat 18.00 ile 21.00 arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında ancak Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçimlerle ilgili olarak verilecek haber ve tebliğlerin yayınlanabileceğine,

c) Saat 21.00’den sonra bütün yayınların serbest olduğuna, ancak Yüksek Seçim Kurulunca gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebileceğine,
5- Karar örneğinin; a) Adalet Bakanlığına, b) İçişleri Bakanlığına, c) Seçime katılma yeterliliği tespit ve ilân edilen siyasi parti genel başkanlıklarına,

ç) "Sonuç" bölümünün, Yüksek Seçim Kurulu duyurusu olarak ilân edilmek üzere Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna, T.C. YÜKSEK SEÇİM KURULU Karar No: 2023/94 3 gönderilmesine,

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d) Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Kurulumuzun www.ysk.gov.tr adresinde yayınlanmasına,

e) Seçim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilmesine,

11.03.2023 tarihinde oy birliği ile karar verildi."

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