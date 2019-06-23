İstanbul seçim sonuçları: Büyükçekmece ilçesinde hangi aday önde? Ekrem İmamoğlu mu Binali Yıldırım mı?

31 Mart ve 23 Haziran İstanbul Belediye Başkanı seçimleri için Türkiye’nin seçim tarihinin en tartışmalı seçimleri demek yanlış olmayacaktır. Sadece İstanbulluların değil tüm Türkiye’nin gözü iptal edilen seçim yerine yapılan 31 Mart İstanbul seçimlerinin sonuçlarında... Peki İstanbul ve Büyükçekmece ilçesinde oy oranları ne durumda? Ak Parti aday Binali Yıldırım mı yoksa Ekrem İmamoğlu mu önde? İşte 23 Haziran İstanbul seçimlerinde Büyükçekmece ilçesinden seçim sonuçları ve 31 Mart seçim sonuçları ile karşılaştırması...

BÜYÜKÇEKMECE İLÇESİNDE SEÇİM SONUÇLARI

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde hangi aday önde aşağıdaki bağlantı ile erişebileceğiniz Mynet’in seçim sayfasından öğrenebilirsiniz. Seçim sayfasında hem 23 Haziran hem de iptal 31 edilen 31 Mart seçiminin sonuçlarını görerek karşılaştırma yapabilirsiniz.

İstanbul seçim sonuçları haritası için tıklayınız

31 MART SEÇİMLERİNDE KİM ÖNDEYDİ, NE KADAR OY KULLANILMIŞTI?

23 Haziran seçimleri iptal edilen bir seçimin yerine yapılması özelliği ile tarihimize ayrı bir yere sahip. İstanbul büyük şehir belediyesi başkanlığı için aynı adayların yeniden seçim yarışa girecek olması bu seçim için farklı değerlendirmeleri ortaya çıkıyor. Seçimi yakından takip eden vatandaşlar ilçelerde Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım için verilen oylarda bir farklılık olup olmadığını, kullanılan oy miktarında değişiklik olup olmadığını öğrenmek istiyorlar. Peki Büyükçekmece ilçesinde 31 Mart seçimlerinde hangi aday öndeydi ve ilçede ne kadar oy kullanılmıştı?