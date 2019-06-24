İstanbul seçim sonuçları: İmamoğlu ve muhalifler için 'her şey nasıl çok güzel' oldu?

https://www.youtube.com/watch?v=UTsPpXt3fi0&feature=youtu.be

31 Mart, Ekrem İmamoğlu'nun kampanyası açısından en uzun geceydi.

Bir grup gazeteci olarak CHP'nin bir sanayi sitesindeki Seçim Koordinasyon Merkezi'nde sabahlamıştık.

23 Haziran'da ise her şey çok çabuk oldu.

Bu kez çok daha kalabalık bir gazeteci grubu aynı merkezde bir araya geldikten sonra akşam saatlerinde Ekrem İmamoğlu'nun ilk açıklamasını beklemeye başladı.

Basın içinde sokak röportajlarıyla ünlü İlave TV de vardı, Erbil-Süleymaniye merkezli Iraklı Kürt TV kanalları da, Alman ZDF kanalı da…

Herkesin terlediği, tıklım tıklım dolu mekanda bekleyiş sürerken basının kullandığı yan odada Binali Yıldırım canlı yayında konuşmaya başlayınca hemen kumanda bulunup televizyonun sesi açıldı.

31 Mart gecesini hatırlayanlar açısından her şey çok hızlı olmuştu; Yıldırım, seçimi İmamoğlu'nun kazandığını söylüyordu.

Bundan çok kısa süre sonra ise İmamoğlu kürsüye çıktı.

Bu sefer, 31 Mart'taki gibi devam gelmeyecekti. Akşam merkezde ilk ve son kez konuştu.