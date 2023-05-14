İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI: İSTANBUL seçim sonuçları canlı oy oranları takibi Mynet.com’da olacak! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonuçları

İstanbul seçim sonuçları 2023 oy oranlarına dair araştırmalar yoğunlaştı. Tüm Türkiye’de oy kullanma işlemi bu sabah saat 08:00 itibari ile başladı ve saat 17:00’da son bulacak. İstanbul 1., 2. ve 3. bölge seçim sonuçları da 21.00 den sonra açıklanmaya başlanacak. İstanbul'un ilçeleri olan Adalar seçim sonuçları, Ataşehir seçim sonuçları, Esenyurt seçim sonuçları, Bağcılar seçim sonuçları, Kadıköy seçim sonuçları da ayrıca merak konusu oldu. İSTANBUL seçim sonuçları açıklanmaya başlandıktan sonra canlı oy oranları takibi anbean Mynet.com’da yer alacak...

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

YSK tarafından yayımlanan bilgilere göre Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 08:00 ile 17:00 arasında gerçekleştirilebilecek.

14 Mayıs 2023 seçim sonuçları saat 21.00 den sonra açıklanmaya başlayacak.

Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçlarını Mynet seçim sayfasından takip edebilirsiniz!

İSTANBUL 1., 2. ve 3. SEÇİM BÖLGELERİ NERELER?

İstanbul 1. Bölge:

Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar.

İstanbul 2. Bölge:

Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Esenler, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sarıyer, Sultangazi, Şişli, Zeytinburnu

İstanbul 3. Bölge:

Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Güngören, Küçükçekmece ve Silivri.

GENEL SEÇİM SONUÇLARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI NELER?

"298 sayılı Kanun’un 80’inci maddesi gereğince;

a) Oy verme günü saat 18.00’e kadar radyolar ve her türlü yayın organları tarafından seçimler ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılmasının yasak olduğuna,

b) Saat 18.00 ile 21.00 arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında ancak Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçimlerle ilgili olarak verilecek haber ve tebliğlerin yayınlanabileceğine,

c) Saat 21.00’den sonra bütün yayınların serbest olduğuna, ancak Yüksek Seçim Kurulunca gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebileceğine,

5- Karar örneğinin; a) Adalet Bakanlığına, b) İçişleri Bakanlığına, c) Seçime katılma yeterliliği tespit ve ilân edilen siyasi parti genel başkanlıklarına,

ç) "Sonuç" bölümünün, Yüksek Seçim Kurulu duyurusu olarak ilân edilmek üzere Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna, T.C. YÜKSEK SEÇİM KURULU Karar No: 2023/94 3 gönderilmesine,

d) Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Kurulumuzun www.ysk.gov.tr adresinde yayınlanmasına,

e) Seçim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilmesine,

11.03.2023 tarihinde oy birliği ile karar verildi."

