İstanbul seçim sonuçları! İstanbul seçimlerinde oy farkı ne durumda? İstanbul’da seçimler tekrar edilecek mi?

31 Mart yerel seçimleri tamamlandı ve tek bir şehir hariç tüm adaylar mazbatalarını alarak göreve başladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile ilgili tartışmalar, seçimin üzerinden 11 gün geçmesine rağmen azalmak şöyle dursun her gün artarak devam ediyor. Bazı ilçelerde geçersiz oylar yeniden sayılırken bazı yerlerde sandıkların tamamının yeniden sayılmasına karar verilmişti. Her kesimden farklı sesler yükselirken seçmenin de sonuçlarla ilgili kafası karışmış vaziyette. Peki İstanbul’da son durum ne? İstanbul’da seçimler tekrarlanacak mı?

Yapılan itirazlar ve yeniden sayımların ardından 11 Nisan 2019 tarihi itibarıyla CHP İstanbul Büyükşehir Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile AK Parti İstanbul Büyükşehir Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın oylarına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

İstanbul yerel seçimlerinde son durum ne? Detaylı bilgi için TIKLAYINIZ!

Sayılan sandık oranı %97 olarak bildirilirken bu rakamlara göre iki aday arasındaki oy farkı 14 bin 198. Araştırma şirketleri ve uzmanlar sayılmayan sandık oranının sonucu etkilemeyeceği yönünde görüş bildirirken AK Parti cephesinden gelen usulsüzlük iddiaları İstanbul’da seçimin tekrarlanabileceği iddialarını gündeme getirmişti.