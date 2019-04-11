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İstanbul seçim sonuçları! İstanbul seçimlerinde oy farkı ne durumda? İstanbul’da seçimler tekrar edilecek mi?

SEÇİM HABERLERİ  | 11.04.2019 14:59 | Son Güncelleme

31 Mart yerel seçimlerinin tamamlanmasının üzerinden 11 gün geçmişken İstanbul Büyükşehir Başkanlığı ile ilgili tartışmalar devam ediyor. Seçim gecesi Anadolu Ajansı’nın sahadan veri alamadığı için İstanbul’la ilgili sonuçları aktaramaması, ertesi sabah Yüksek Seçim Kurulu’nun CHP İBB Adayı Ekrem İmamoğlu’nun gelen sonuçlara göre önde olmasıyla birlikte hem siyasiler hem de seçmenler yoğun bir gündemin ortasında kaldılar.

İstanbul seçim sonuçları! İstanbul seçimlerinde oy farkı ne durumda? İstanbul’da seçimler tekrar edilecek mi?

31 Mart yerel seçimleri tamamlandı ve tek bir şehir hariç tüm adaylar mazbatalarını alarak göreve başladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile ilgili tartışmalar, seçimin üzerinden 11 gün geçmesine rağmen azalmak şöyle dursun her gün artarak devam ediyor. Bazı ilçelerde geçersiz oylar yeniden sayılırken bazı yerlerde sandıkların tamamının yeniden sayılmasına karar verilmişti. Her kesimden farklı sesler yükselirken seçmenin de sonuçlarla ilgili kafası karışmış vaziyette. Peki İstanbul’da son durum ne? İstanbul’da seçimler tekrarlanacak mı?
Yapılan itirazlar ve yeniden sayımların ardından 11 Nisan 2019 tarihi itibarıyla CHP İstanbul Büyükşehir Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile AK Parti İstanbul Büyükşehir Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın oylarına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

İstanbul yerel seçimlerinde son durum ne? Detaylı bilgi için TIKLAYINIZ!

Sayılan sandık oranı %97 olarak bildirilirken bu rakamlara göre iki aday arasındaki oy farkı 14 bin 198. Araştırma şirketleri ve uzmanlar sayılmayan sandık oranının sonucu etkilemeyeceği yönünde görüş bildirirken AK Parti cephesinden gelen usulsüzlük iddiaları İstanbul’da seçimin tekrarlanabileceği iddialarını gündeme getirmişti.

İSTANBUL'DA SEÇİM TEKRARLANACAK MI?

Büyükçekmece’ye seçmen kaydırıldığı ve seçimlerde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine son günlerde konuşulan konulardan biri de İstanbul’da yerel seçimlerin tekrarlanabileceği. Yüksek Seçim Kurulu’ndan konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı ancak Habertürk yazarı Nagehan Alçı’nın 8 Nisan’da kaleme aldığı yazısına göre 2 Haziran 2019’da İstanbul’da yerel seçimler yeniden yapılabilir. Bu seçimin ilçe başkanlarını değil yalnızca İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Büyükşehir Belediye Meclisi’ni kapsayacağını dile getiren Alçı, ülkenin seçim yorgunu olduğunu ve bu olası seçim tekrarının mevcut ekonomik durumu daha da olumsuz etkileyeceği görüşünü dile getirdi.

NE OLMUŞTU?

Gündemi takip eden etmeyen herkesin bir şekilde müdahil olduğu İstanbul yerel seçim sonuçlarındaki süreç, iki taraftan da yapılan açıklamalar neticesinde seçmenin kafasını iyice bulandırdı. Seçim gecesinden günümüze kadar yaşananları kısaca özetlemek gerekirse; 31 Mart akşamı Anadolu Ajansı’nın verilerine göre AK Parti adayı Binali Yıldırım öndeydi. Saat 23:23’te Anadolu Ajansı, sahadan sağlıklı veri alınamadığı gerekçesiyle İstanbul’daki sonuçlarla ilgili veri girişini durdurdu. Bundan 7 dakika sonra Binali Yıldırım İstanbul’daki seçimleri kazandığını duyurdu ve halka teşekkür etti. Yıldırım’ın açıklamasının hemen ardından kameraların karşısına geçen CHP adayı Ekrem İmamoğlu, elindeki verilere göre kendisinin önde olduğunu iddia etti. İki taraftan da sabahın erken saatlerine kadar açıklamalar devam ederken saat 11:00’da YSK başkanı Sadi Güven ellerindeki verilere göre İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nun önde olduğunu duyurdu. Bu açıklamadan iki saat sonra Anadolu Ajansı İstanbul’da veri girişine tekrar başladı ve Güven’in dile getirdiği şekilde İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nun önde olduğu şekilde bilgileri güncelledi. Seçimin tamamlanmasının ardından AK Parti cephesinden gelen itirazlar neticesinde bazı ilçelerde sandıkların tamamı bazı ilçelerde ise geçersiz oylar tekrar sayıldı. Büyükçekmece’de seçmen kaydırıldığı iddiaları gündeme gelirken siyasilerin yaptığı açıklamalar İstanbul’da Büyükşehir Başkanlığı seçimlerinin tekrar edileceğinin sinyallerini verdi.

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