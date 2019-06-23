İstanbul seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak? 23 Haziran seçim sonuçları Mynet'te!

İstanbul seçim sonuçları için nefesler tutuldu. 23 Haziran İstanbul Belediye Başkanlığı seçimleri gerek öncesi gerek seçim dönemi gerekse de sonrası olarak son yılların en tartışmalı seçim sonuçları olarak tarihe geçecek. Sandıkların kapanması ile oyların sayımına geçildi ve şimdi herkes İstanbul seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak merakla bekliyor. YSK'dan açıklama yapıldı mı? Sonuçları ne zaman basında yer alacak? Bu sorunun cevabı ve Türkiye geneli il il, ilçe ilçe yerel seçim sonuçlarına dair detaylar Mynet seçim sayfasında...

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SEÇİM SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Okullarda kurulan seçim sandıklarında oy verme işlemi için tanınan süre bittiğinde yani sandıklar kapandığından artık seçim sonuçlarının açıklanması için geri sayım başladı. YSK’nın açıklamasına göre resmi olarak 18.00 - 21.00 saatleri arasında seçim ile ilgili haber ve tebliğ yapmak yasak. Ancak geçtiğimiz seçimlerde olduğu gibi YSK’nın vereceği onayla 21.00’den önce seçim sonuçları ile ilgili ilk bilgilerin yayımlanmasına başlanabileceği tahmin ediliyor. Yani geçmiş seçimlerde olduğu gibi saat 19.00 dolaylarında ilk sonuçlara dair verilerin yayımlanması ihtimali bulunuyor.