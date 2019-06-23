İstanbul seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak? 23 Haziran seçim sonuçları Mynet'te!

İstanbul seçim sonuçları için nefesler tutuldu. 23 Haziran İstanbul Belediye Başkanlığı seçimleri gerek öncesi gerek seçim dönemi gerekse de sonrası olarak son yılların en tartışmalı seçim sonuçları olarak tarihe geçecek. Sandıkların kapanması ile oyların sayımına geçildi ve şimdi herkes İstanbul seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak merakla bekliyor. YSK'dan açıklama yapıldı mı? Sonuçları ne zaman basında yer alacak? Bu sorunun cevabı ve Türkiye geneli il il, ilçe ilçe yerel seçim sonuçlarına dair detaylar Mynet seçim sayfasında...
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Okullarda kurulan seçim sandıklarında oy verme işlemi için tanınan süre bittiğinde yani sandıklar kapandığından artık seçim sonuçlarının açıklanması için geri sayım başladı. YSK’nın açıklamasına göre resmi olarak 18.00 - 21.00 saatleri arasında seçim ile ilgili haber ve tebliğ yapmak yasak. Ancak geçtiğimiz seçimlerde olduğu gibi YSK’nın vereceği onayla 21.00’den önce seçim sonuçları ile ilgili ilk bilgilerin yayımlanmasına başlanabileceği tahmin ediliyor. Yani geçmiş seçimlerde olduğu gibi saat 19.00 dolaylarında ilk sonuçlara dair verilerin yayımlanması ihtimali bulunuyor.
Yayın yasağı kalktığında tüm illere dair seçim sonuçlarına Mynet’in aşağıdaki bağlantıdan erişebileceğiniz seçim haritasından erişebilirsiniz.
YSK'DAN YANLIŞ MÜHÜR KARARI
İstanbul’da yenilenen seçimlerinde oy kullanma işlemi sürerken bazı ilçelerdeki sandıklarda oy zarflarının üzerinde ‘Milletvekilleri Seçimi’ mührü basılması dikkat çekti. İtirazlar üzerine Beykoz ilçe seçim kurulu zarfların geçerli sayılmasına karar verdi ancak Yüksek Seçim Kurulu’nun bu zarfların kullanılmasını daha önceden açıklamaması sosyal medyada sert tepkilere yol açtı.
Konu üzerine CHP avukatları harekete geçip itirazlarını yaptı ve Milletvekili genel seçimlerinde kullanılan mühürle mühürlü zarfların sandıklarda tutanakla belirlendiğini ve oyların geçerli sayılması için YSK’ya başvuruda bulunulduğunu açıkladı. AK Parti de milletvekili mühürlü oyların geçerli sayılması için YSK’ya başvuru yaptı.
Son dakika haberine göre ‘Milletvekilleri Seçimi’ mühürlü zarfların geçerli sayılmasına karar verildi.
OYLARIN SAYILMASI
YSK'nın yönergelerine göre oyların sayımına ancak sandıkların kapanması ile başlandış. Sandık seçmen listesindeki bütün seçmenler oylarını kullanmış olsalar bile oy vermenin bitim saatinden önce sandıklar kesinlikle açılamayacak.