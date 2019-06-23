HABER

İstanbul seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak? 23 Haziran seçim sonuçları Mynet'te!

SEÇİM HABERLERİ  | 23.06.2019 16:59 | Son Güncelleme

Sandıklar kapandı ve artık sadece İstanbullular değil tüm Türkiye, İstanbul seçim sonuçlarında saat kaçta açıklanacak bekleniyor. Peki YSK'dan açıklama yapıldı mı? İstanbul’da tekrarlanan belediye başkanlığı seçiminde ipi kim göğüsleyecek? Ekrem İmamoğlu mu Binali Yıldırım mı? Türkiye bu sorunun cevabını canlı seçim sonuçları ile takip edecek. 23 Haziran İstanbul seçim sonuçları ile ilgili tüm detaylar, 31 Mart seçimleri ile ikarşılaştırmalı sonuçlar Mynet'te olacak!..

İstanbul seçim sonuçları için nefesler tutuldu. 23 Haziran İstanbul Belediye Başkanlığı seçimleri gerek öncesi gerek seçim dönemi gerekse de sonrası olarak son yılların en tartışmalı seçim sonuçları olarak tarihe geçecek. Sandıkların kapanması ile oyların sayımına geçildi ve şimdi herkes İstanbul seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak merakla bekliyor. YSK'dan açıklama yapıldı mı? Sonuçları ne zaman basında yer alacak? Bu sorunun cevabı ve Türkiye geneli il il, ilçe ilçe yerel seçim sonuçlarına dair detaylar Mynet seçim sayfasında...

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SEÇİM SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Okullarda kurulan seçim sandıklarında oy verme işlemi için tanınan süre bittiğinde yani sandıklar kapandığından artık seçim sonuçlarının açıklanması için geri sayım başladı. YSK’nın açıklamasına göre resmi olarak 18.00 - 21.00 saatleri arasında seçim ile ilgili haber ve tebliğ yapmak yasak. Ancak geçtiğimiz seçimlerde olduğu gibi YSK’nın vereceği onayla 21.00’den önce seçim sonuçları ile ilgili ilk bilgilerin yayımlanmasına başlanabileceği tahmin ediliyor. Yani geçmiş seçimlerde olduğu gibi saat 19.00 dolaylarında ilk sonuçlara dair verilerin yayımlanması ihtimali bulunuyor.

Yayın yasağı kalktığında tüm illere dair seçim sonuçlarına Mynet’in aşağıdaki bağlantıdan erişebileceğiniz seçim haritasından erişebilirsiniz.

YSK'DAN YANLIŞ MÜHÜR KARARI

İstanbul’da yenilenen seçimlerinde oy kullanma işlemi sürerken bazı ilçelerdeki sandıklarda oy zarflarının üzerinde ‘Milletvekilleri Seçimi’ mührü basılması dikkat çekti. İtirazlar üzerine Beykoz ilçe seçim kurulu zarfların geçerli sayılmasına karar verdi ancak Yüksek Seçim Kurulu’nun bu zarfların kullanılmasını daha önceden açıklamaması sosyal medyada sert tepkilere yol açtı.

Konu üzerine CHP avukatları harekete geçip itirazlarını yaptı ve Milletvekili genel seçimlerinde kullanılan mühürle mühürlü zarfların sandıklarda tutanakla belirlendiğini ve oyların geçerli sayılması için YSK’ya başvuruda bulunulduğunu açıkladı. AK Parti de milletvekili mühürlü oyların geçerli sayılması için YSK’ya başvuru yaptı.

Son dakika haberine göre ‘Milletvekilleri Seçimi’ mühürlü zarfların geçerli sayılmasına karar verildi.

OYLARIN SAYILMASI

YSK'nın yönergelerine göre oyların sayımına ancak sandıkların kapanması ile başlandış. Sandık seçmen listesindeki bütün seçmenler oylarını kullanmış olsalar bile oy vermenin bitim saatinden önce sandıklar kesinlikle açılamayacak.

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Son dakika: AK Parti'den YSK'nın kararıyla ilgili açıklamaSon dakika: AK Parti'den YSK'nın kararıyla ilgili açıklama
Sandık başında yakalandılar! Oy kullanırken...Sandık başında yakalandılar! Oy kullanırken...
Anahtar Kelimeler:
istanbul seçimleri seçim sonuçları seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu oyunu kullandı! Sandık başında haberi duyurdu

Bakan Soylu oyunu kullandı! Sandık başında haberi duyurdu

Abdullah Gül: İnşallah her şey güzel olur, iyi olur

Abdullah Gül: İnşallah her şey güzel olur, iyi olur

İmamoğlu paylaşımları olay oldu!

İmamoğlu paylaşımları olay oldu!

Çok kızdı: Bir de profilinde Bakara suresi var...

Çok kızdı: Bir de profilinde Bakara suresi var...

AK Parti ve CHP'den YSK'ya başvuru!

AK Parti ve CHP'den YSK'ya başvuru!

Ekrem İmamoğlu oyunu kullandı! İşte ilk açıklama

Ekrem İmamoğlu oyunu kullandı! İşte ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İstanbul'da kim önde? ORC son anket çalışmasını yayımladı

İstanbul'da kim önde? ORC son anket çalışmasını yayımladı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İmamoğlu'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

İmamoğlu'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den İsmail Küçükkaya tepkisi!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den İsmail Küçükkaya tepkisi!

Diğer Haberler
Oy kullanmaya yetişemeyen kadın üzüntüden baygınlık geçirdi!

Oy kullanmaya yetişemeyince üzüntüden bayıldı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Her şey çok güzel olacak

Kılıçdaroğlu'ndan tek cümlelik açıklama

Papağanıyla oy vermeye gitti!

Papağanıyla oy vermeye gitti!

Nikahtan önce sandığa gittiler

Nikahtan önce sandığa gittiler

İstanbullu seçime gitti, onlar kriket oynadı

İstanbullu seçime gitti, onlar kriket oynadı

Gelinlik ve damatlıklarıyla oy kullanmaya geldiler

Gelinlik ve damatlıklarıyla oy kullanmaya geldiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.